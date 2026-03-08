La Serie C col suo Girone B si accende con l’incontro tra Perugia e Pontedera, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa del Perugia sono sedicesimi a quota 27 punti, mentre il Pontedera occupa la diciannovesima posizione con 18 punti, entrambe in cerca di punti preziosi per risalire la classifica.
Gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet possono seguire la partita senza costi aggiuntivi.
Il momento delle due squadre—
Il Perugia di Piero Braglia, con un 3-5-2, punta sul centrocampo folto per costruire gioco e supportare il tandem offensivo Montevago-Giardino. La squadra è chiamata a riscattarsi dopo una stagione finora complicata, cercando punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione.
Il Pontedera, allenato da Leonardo Menichini, risponde con un 3-4-1-2 organizzato, sfruttando la qualità sulla trequarti di Bassanini e Scaccabarozzi per creare opportunità agli attaccanti Ianesi e Vitali. Gli ospiti puntano a sorprendere il Perugia e rosicchiare punti fondamentali in chiave salvezza.
Le probabili formazioni di Perugia-Pontedera—
Difesa a tre per i padroni di casa, che schierano un centrocampo a cinque e un tandem d’attacco per cercare di limitare le verticalizzazioni avversarie. Modulo simile per gli ospiti, che come unico cambiamento importante optano invece per due mezze punte in supporto dell’unico terminale offensivo.
Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia
Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini
