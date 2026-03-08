derbyderbyderby streaming Perugia-Pontedera diretta tv: dove vedere lo streaming live gratis

Perugia-Pontedera diretta tv: dove vedere lo streaming live gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Perugia-Pontedera: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Serie C col suo Girone B si accende con l’incontro tra Perugia e Pontedera, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. I padroni di casa del Perugia sono sedicesimi a quota 27 punti, mentre il Pontedera occupa la diciannovesima posizione con 18 punti, entrambe in cerca di punti preziosi per risalire la classifica.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Perugia-Pontedera in streaming gratis:

Dove vedere Perugia-Pontedera in diretta TV e streaming LIVE

Gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet possono seguire la partita senza costi aggiuntivi. Aprendo un nuovo conto o effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming e a statistiche aggiornate su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Perugia-Pontedera nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Perugia di Piero Braglia, con un 3-5-2, punta sul centrocampo folto per costruire gioco e supportare il tandem offensivo Montevago-Giardino. La squadra è chiamata a riscattarsi dopo una stagione finora complicata, cercando punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

    Il Pontedera, allenato da Leonardo Menichini, risponde con un 3-4-1-2 organizzato, sfruttando la qualità sulla trequarti di Bassanini e Scaccabarozzi per creare opportunità agli attaccanti Ianesi e Vitali. Gli ospiti puntano a sorprendere il Perugia e rosicchiare punti fondamentali in chiave salvezza.

    Le probabili formazioni di Perugia-Pontedera

    Difesa a tre per i padroni di casa, che schierano un centrocampo a cinque e un tandem d’attacco per cercare di limitare le verticalizzazioni avversarie. Modulo simile per gli ospiti, che come unico cambiamento importante optano invece per due mezze punte in supporto dell’unico terminale offensivo.

    Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia

    Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini

