Scopri dove seguire il match di Serie C tra Perugia e Rimini.

Lorenzo Maria Napolitano 10 ottobre - 11:23

La pausa per le Nazionali non ferma la Serie C, che questo weekend scende in campo per la nona giornata di campionato. Nel Girone B uno dei match più delicati è quello tra Rimini e Perugia, rispettivamente ultima e penultima. La partita, di fondamentale importanza, si giocherà domani alle 14:30 e potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Perugia-Rimini, streaming live a diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Il campionato di Serie C è iniziato da sole 9 giornate ma è già chiaro quali formazioni competeranno per i massimi obiettivi e quelle che, invece, dovranno cercare di non rendere questa stagione troppo amara. Partendo proprio dal Perugia, che al momento vanta il peggior trend dell'intero campionato di Serie C, con cinque sconfitte di fila e zero punti conquistati.

È tra le pochissime a non aver ancora ottenuto una vittoria, ma contro il Rimini non sarà di certo facile. I romagnoli, invece, a causa della sanzioni che li ha colpiti sono a-5 punti in classifica, ma hanno vinto due partite nelle ultime cinque giornate. Segno che la squadra sta provando a mettere fieno in cascina per risalire gradino dopo gradino.

Visualizza questo post su Instagram

Le possibili formazioni di Rimini-Perugia — Perugia (3-5-2): Gemello; Rondolini, Tozzuolo, Megelaitis; Calapai, Giunti, Torrasi, Manzari, Giraudo; Kanoute, Giardino.

Rimini (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli, Asmussen, De Vitis, Piccoli, Falasco; Capac, D'Agostini.