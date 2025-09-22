Martedì 23 settembre il campionato di Serie C Girone B propone un turno infrasettimanale che potrebbe già pesare tantissimo in chiave salvezza. Al Renato Curi si affrontano Perugia e Sambenedettese, due squadre in difficoltà e reduci da un avvio di stagione complicato.
Lo streaming live
Perugia-Sambenedettese: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Perugia-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
In casa Perugia la parola d’ordine è ripartenza. Dopo cinque giornate senza successi e due sconfitte di fila, la società ha deciso di cambiare rotta affidando la panchina a Piero Braglia, tecnico di grande esperienza nel panorama della Serie C. Il club umbro si trova in una posizione di classifica che preoccupa, soprattutto considerando le ambizioni estive, e la sfida con la Sambenedettese diventa già un crocevia fondamentale.
Non sorride neanche la Sambenedettese, che dopo la vittoria all’esordio non è più riuscita a replicare quel tipo di prestazione. Nelle ultime quattro gare sono arrivati due pareggi e due sconfitte, un bottino troppo magro per una piazza calorosa che chiede sempre di più. La squadra di Ottavio Palladini ha mostrato buona organizzazione in alcuni tratti, ma fatica a trovare la via del gol con costanza e a mantenere equilibrio tra i reparti.
Le probabili formazioni di Perugia-Sambenedettese—
Perugia (3-4-3): Gemello; Dell’Orco, Angella, Riccardi; Calapai, Giunti, Joselito, Giraudo; Kanoutè, Montevago, Matos. Allenatore: Braglia.
Sambenedettese (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Alfieri, Candellori; Martins, Touré, Marranzino; Eusepi. Allenatore: Palladini.
