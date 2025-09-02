Le due squadre si sfideranno alle ore 20:00 in EFL Trophy, gara valevole per la 1ª giornata del Gruppo F: ecco dove vedere Il match

2 settembre

Parte questa sera l'EFL Trophy, competizione mette di fronte le squadre della Football League One, della Football League Two e, a partire dal 2016, alcune formazioni dell'Under-21 delle compagini di Premier League e Championship. Tra i match più affascinanti c'è Peterborough United e Leyton Orient, gara valevole per la prima giornata del Gruppo F.

Dove vedere Peterborough-Leyton in diretta TV e in streaming LIVE — L'inizio della competizione, tra le principali nel panorama calcistico inglese, sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Sul sito, infatti, sarà possibile per gli amanti del calcio d'Oltremanica seguire la sfida, che si preannuncia non solo intensa ma anche ricca di gol.

Come arrivano le due squadre alla gara: la situazione di Peterboroug e Leyton — Lo scorso 30 agosto 2025, il Peterborough United ha perso 3–0 in trasferta contro l’Exeter City. Il gol del vantaggio è arrivato al 31° minuto con Jayden Wareham, seguito da una doppietta di Josh Magennis al 65° e 68°. La squadra rimane è attualmente all’ultimo posto in League One.

Anche il Leyton Orient arriva da una sconfitta sofferta: ha perso 0‑1 in casa contro il Northampton Town. La rete decisiva è arrivata al 58° minuto con Sam Hoskins. Nonostante la sconfitta, il portiere Skimin ha brillato con parate decisive, mantenendo la squadra in partita fino alla fine, risultando il migliore in campo. Per questo, potrebbe essere anche questa sera grande protagonista del match, tracciando un'altra prestazione nel segno della continuità.

Le probabili formazioni — Di seguito vi proponiamo le probabili formazioni di Peterborough United-Leyton Orient che, come ricordato nei paragrafi precedenti, avrà inizio alle ore 20:00:

Peterborough United ( 4-5-1): Reyes; Johnston, Nevett, Okagbue, Dornelly; Khela, Collins, Lolas, Odo, Lisbie; Lindgren

Leyont Orient (4-2-3-1): Skimin; Adaramola, Happe, Beckles, Craig – El-Mizouni, Bakinson; O’Neill, Jaiyesimi, Koroma; Connolly