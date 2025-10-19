Petrolul-Cluj, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

Lorenzo Maria Napolitano 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 20:32)

Uno dei campionati europei di calcio più affascinanti è senz'altro quello rumeno, capace di regalare emozioni e grandi giocate in una cornice a dir poco suggestiva. Uno dei match più intensi che propone la prossima giornata di campionato è quello tra Petrolul e Cluj, che si terrà domani 20 ottobre alle 19:30. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Petrolul-Cluj, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Petrolul e Cluj, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio rumeno in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Petrolul-Cluj” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — La sfida mette l'una di fronte l'altra due squadre che non hanno iniziato nel migliore dei modi la loro stagione. Il Petrolul, infatti, ha guadagnato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite, frutto di una recente vittoria e ben quattro sconfitte. Che l'ultimo successo sia la miccia che permetta di accendere il fuoco della vittoria e rilanciarsi nel campionato rumeno?

Anche il Cluj è partito male quest'anno. Come il Petrolul ha ottenuto soltanto una vittoria nelle ultime cinque, risultati che non possono permettere di strappare una posizione migliore delle ultime sei classificate. A differenza dei suoi prossimi rivali, però, non ne ha persa neanche una, pareggiandole tutte. In 12 partite il Cluj è la squadra che ha rimediato più pareggi, ben 7.

Le probabili formazioni di Petrolul-Cluj — Le due squadre scenderanno in campo con moduli significativamente diversi. La formazione di Mandorlini proseguirà con il suo 4-3-3, di stampo dinamico e offensivo, cercando di mettere sotto pressione dal primo momento i padroni di casa. Dal canto loro, gli uomini di Neagone risponderanno con un folto centrocampo e due punte di riferimento, che molto probabilmente risponderanno presente ai nomi di Chica-Rosa e Grozav.

Petrolul (3-5-2): Balbarau; Papp, Roche, Prce; Ricardinho, Dongmo, Jyry, Mateiu, Salceanu; Chica-Rosa, Grozav. Allenatore: Neagone.

Cluj (4-3-3): Hinridich; Coco, Synian, Ilie, Camora; Paun, Keita, Djokovic; Cordea, Munteanu, Sfait. Allenatore: Mandorlini.

