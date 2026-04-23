Serie riaperta, pressione che cambia lato. Gara 3 diventa subito un punto di svolta tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics, con palla a due fissata per il 25 aprile 2026 alle ore 01:00. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS SU BET365

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Il momento delle squadre

Philadelphia ha fatto qualcosa che in pochi si aspettavano: andare a Boston e vincere con autorità. Non solo il risultato, ma il modo. Difesa aggressiva, ritmo controllato e soprattutto una scelta chiara: aumentare il volume di tiro da tre punti. Il dato più importante è proprio questo: quando i Sixers trovano percentuali alte dall’arco, diventano una squadra completamente diversa. Maxey ha alzato il livello, e senza Embiid il gruppo ha trovato una forma più fluida.

Boston, invece, ha avuto un passaggio a vuoto. Dopo aver dominato Gara 1, ha perso lucidità in attacco. Percentuali basse, meno movimento e troppi possessi sprecati. Brown ha fatto il suo, ma è rimasto isolato. Tatum non ha inciso come al solito e, nel complesso, la squadra ha dato la sensazione di aver sottovalutato l’avversario. Ora il margine di errore si riduce drasticamente.

Il punto centrale resta il tiro da tre. Philadelphia ha dimostrato che aumentando volume e precisione può mettere in difficoltà la difesa dei Celtics. Boston, invece, deve tornare a muovere meglio il pallone e limitare le palle perse. Se alza ritmo e qualità offensiva, torna favorita. Se la partita resta sporca, i Sixers possono restare agganciati.

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