Philadelphia 76ers-Chicago Bulls si gioca il 26 marzo 2026 alle ore 00:00

Stefano Sorce 24 marzo - 15:51

Non tutte le partite si leggono dalla classifica, e Philadelphia 76ers-Chicago Bulls è uno di quei casi. Nella notte italiana di giovedì 26 marzo 2026 alle ore 00:00, al Wells Fargo Center si affrontano due squadre con numeri offensivi simili, ma con una distanza evidente nella gestione dei possessi e nella solidità difensiva.

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Momento delle squadre — I Philadelphia 76ers arrivano con un record di 39-32, costruito su un attacco produttivo (115.8 punti di media) e su una struttura complessivamente più equilibrata rispetto agli avversari. Non sono perfetti difensivamente (116.1 concessi), ma riescono a restare competitivi grazie a una migliore organizzazione nei momenti chiave. Philadelphia ha un’identità chiara: più soluzioni offensive e maggiore presenza interna. Tyrese Maxey resta il principale terminale con 29.0 punti di media, mentre Edgecombe e Grimes completano il reparto guardie con buona produzione.

I Chicago Bulls, invece, sono fermi a 28-42 e pagano soprattutto la fase difensiva: 120.2 punti concessi di media, uno dei dati più alti tra le squadre in difficoltà. L’attacco produce quanto Philadelphia (115.8), ma senza la stessa continuità quando il ritmo si abbassa.I Bulls restano una squadra difficile da leggere. Hanno talento sugli esterni, ma dipendono troppo dalla produzione delle guardie. Buzelis (16.1 punti), Sexton (14.5) e Simons (14.3) rappresentano le principali fonti di punti, ma manca continuità quando la partita si gioca a metà campo.

Probabili quintetti di Philadelphia 76ers-Chicago Bulls — Philadelphia dovrebbe presentarsi con un quintetto fisico e abbastanza bilanciato, anche se condizionato dalle condizioni di alcuni giocatori chiave. Edgecombe guiderà la regia, con Grimes e Paul George sugli esterni a garantire creazione e pericolosità. Sotto canestro, Drummond resta il riferimento principale per presenza e rimbalzi.

Philadelphia 76ers: Edgecombe, Grimes, Paul George, Edwards, Drummond.

Chicago risponde con una struttura più orientata alle guardie. Giddey sarà il playmaker incaricato di dare ritmo, mentre Sexton porterà punti e aggressività. Buzelis e Williams agiranno sugli esterni lunghi, con Richards a presidiare l’area in un quintetto che punta più sulla velocità che sulla fisicità.

Chicago Bulls: Giddey, Sexton, Buzelis, Williams, Richards.

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