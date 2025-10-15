Sfida molto interessante che può offrire diversi spunti anche in vista delle prossime gare in programma

Carmine Panarella 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 09:06)

La NHL ci offre come sempre tanto spettacolo e sfide divertenti: venerdì 17 ottobre alle ore 01:00 italiane si disputa la gara tra Philadelphia Flyers e Winnipeg Jets al Wells Fargo Center a Philadelphia negli Stati Uniti. Si tratta di un match molto delicato, soprattutto per gli ospiti che vengono già da due sconfitte. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Philadelphia Flyers-Winnipeg Jets GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Philadelphia Flyers-Winnipeg Jets in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Philadelphia Flyers-Minnipeg Jetsin diretta live. Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 01:00 italiane sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Non una buona partenza per i Flyers, che ora devono cercare di risalire la china e rimettersi in carreggiata: la condizione fisica è risultata finora non a livelli ottimali, ma una vittoria potrebbe dare morale e nuove energie anche per il futuro. Jets che invece hanno avuto un avvio leggermente migliore, anche se con risultati altalenanti: questa sfida rappresenta per entrambe le compagini una ghiotta opportunità di dare una svolta a un inizio di stagione complicato.

I migliori giocatori — Cates per punti e gol è sicuramente il migliore dei Flyers, con Foerster per ora in cima per gli assist. I Jets invece si presentano alla sfida con Scheifele padrone dei punti e anche degli assist, mentre Connor re dei gol.