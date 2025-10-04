Philadelphia-New York City, 33° turno della MLS: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 20:22)

Philadelphia-New York City è la sfida valida per il 33° turno di MLS, in programma nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre. Calcio d'inizio fissato alle ore 01:30. Il match in questione a tratti può essere considerato una sorta di allenamento visto che entrambe le compagini hanno già staccato il pass per i playoff. Vuoi vivere l’atmosfera della MLS come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Philadelphia Union-New York CityGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Philadelphia-New York City in diretta TV e in streaming LIVE — PHILADELPHIA UNION NEW YORK CITY MLS STREAMING DIRETTA TV - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Philadelphia Union-New York City in diretta live. La partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Qui Philadelphia — La squadra di Carnell si presenta a questo appuntamento da regina della MLS: 63 punti, vetta solida e un rendimento casalingo da fortezza quasi inespugnabile (11 vittorie e solo 1 sconfitta allo Subaru Park). Il mix tra difesa granitica (33 reti concesse) e un attacco puntuale (56 gol fatti) ha reso i gialloblù una macchina affidabile. Nelle ultime uscite non tutto è stato perfetto (3 vittorie e 2 sconfitte), ma la capacità di reagire alle difficoltà conferma la loro mentalità vincente. Philadelphia arriva dunque con fiducia, consapevolezza e l’obiettivo di blindare il primo posto.

Qui New York City — I ragazzi di Jansen stanno vivendo un momento di crescita esponenziale: 4 vittorie nelle ultime 5 gare, compresa la battaglia vinta nel derby contro i Red Bulls. Con 56 punti e un attacco che si è sbloccato (49 gol segnati), i newyorkesi puntano a scalare ancora in classifica. Lontano da casa hanno alternato prestazioni solide a cali improvvisi, ma l’inerzia recente è tutta dalla loro parte. La vittoria per 1-0 nell’ultimo confronto diretto con Union resta un segnale forte: il City arriva a Philadelphia con slancio, entusiasmo e la voglia di colpire ancora.

Philadelphia-New York City, probabili formazioni — PHILADELPHIA UNION (4-4-2): Blake, Harriel, Glesnes, Makhanya, Wagner, Westfield, Lukic, Jean Jacques, Iloski, Baribo, Damiani. Allenatore: Bradley Carnell

NEW YORK CITY (4-2-3-1): Freese, Gray, Martins, Haak, Gustavo, O'Neill, Perea, Ojeda, Moralez, Wolf, Fernandez Mercau. Allenatore: Pascal Jansen