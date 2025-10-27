Philadelphia 76ers vs Orlando Magic del 28 ottobre 2025: stato di forma, chiavi tattiche e dove vedere il match NBA dalla Wells Fargo Center

Stefano Sorce 27 ottobre - 19:48

La notte NBA del 28 ottobre, alle ore 00.00, accende i riflettori sulla Wells Fargo Center, teatro della sfida tra Philadelphia 76ers e Orlando Magic. Guarda Philadelphia-Orlando GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Philadelphia ha aperto la stagione con due affermazioni preziose: Boston battuta di misura 117-116, seguita da una prova di forza offensiva contro Charlotte (125-121). Joel Embiid resta il fulcro dominante nel pitturato, mentre Tyrese Maxey rappresenta la variabile che cambia ritmo all’attacco. Contro i Magic sarà però necessario un approccio differente. Orlando difende in maniera più fisica e ordinata rispetto alle ultime avversarie, riducendo spesso la circolazione sul perimetro. Philadelphia potrebbe quindi dover privilegiare il gioco interno e tentare di controllare il ritmo, riducendo le transizioni avversarie. Ogni possesso avrà un peso specifico elevato.

Dopo il brillante esordio con Miami (125-121), Orlando ha incassato due sconfitte consecutive contro Atlanta (107-111) e Chicago (98-110), entrambe segnate da difficoltà nel mantenere fluidità offensiva quando il ritmo si abbassa. La squadra di Jamahl Mosley possiede però caratteristiche ben identificate: struttura fisica importante, versatilità difensiva e una comprensione tattica che consente di affrontare partite a bassa velocità. Questo scenario potrebbe favorire i Magic, già preparati mentalmente a una gara poco spettacolare, centrata su fisicità e letture in half-court. I giocatori chiave come Banchero e Wagner dovranno garantire maggior leadership nei momenti di difficoltà, evitando blackout che nelle ultime uscite si sono rivelati determinanti.

I probabili quintetti base di Philadelphia-Orlando Magic — Philadelphia: Maxey, Edgecombe, Embild, Barlow, Oubre. Coach: Nurse.

Orlando Magic: Jones, Bane, Carter, Banchero, Wagner. Coach: Mosley.

