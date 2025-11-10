Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 10 novembre - 03:00

Nella selvaggia Western Conference si sfidano Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. La sfida è in programma martedì notte alle alle 03:00 italiane. Partita tra due squadre che arrivano da momenti di forma differenti, ma accomunati da un unico comune denominatore: una grande voglia di vincere. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Phoenix Suns-New Orleans Pelicans ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Phoenix Suns-New Orleans Pelicans” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — I New Orleans Pelicans sono la squadra con il record peggiore della Western Conference. In nove partite stagionali hanno vinto soltanto due gare, perdendone ben sette. Frutto di una squadra non costruita nel migliore dei modi in estate. L’ultima partita è stata persa per mano dei San Antonio Spurs, che hanno archiviato la pratica segnando 126 punti, ma subendone comunque 119.

Altalenante invece è stata fino ad ora la stagione dei Phoenix Suns. La franchigia però sta trovando continuità nelle ultime partite: ha vinto le ultime due sfide migliorando la sua situazione in classifica. Al momento occupa la zona play-in ed è a sole due vittorie dai Lakers, momentaneamente quarti.

I probabili quintetti di Phoenix Suns-New Orleans Pelicans — I New Orleans Pelicans hanno il compito di invertire il trend negativo. Le sconfitte inanellate rischiano di compromettere da subito la stagione e per questo la franchigia potrebbe puntare su qualche cambio nel quintetto di partenza. Conferme, invece, arrivano dalla panchina dei Phoenix Suns.

New Orleans Pelicans: T. Murphy III, S. Bey, M. Looney, H. Jones, J. Fears.

Phoenix Suns: G. Allen, D. Brooks, M. Williams, J. Green, D. Booker.

Non perdere Phoenix Suns-New Orleans Pelicans, tra le sfide più affascinanti del prossimo turno di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.