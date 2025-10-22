Segui Phoenix-Sacramento: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NBA in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 12:03)

La nuova stagione NBA si apre con un confronto affascinante tra Sacramento Kings e Phoenix Suns, due squadre che arrivano all’appuntamento con ambizioni e stati d’animo molto diversi. La palla a due è prevista per le 04:00 italiane alla PHX Arena.

I Suns cercheranno di partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, mentre i Kings puntano a dimostrare che possono essere una delle sorprese della Western Conference. Scopri come seguire la sfida di NBA Phoenix Suns-Sacramento Kings GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Phoenix Suns — I Phoenix Suns ripartono dopo una stagione deludente, chiusa con un crollo nel finale e l’esclusione dai playoff. Nonostante il talento offensivo di Devin Booker, la squadra di Phoenix ha faticato a trovare equilibrio, specialmente in difesa, dove ha concesso in media 123 punti nelle ultime dieci partite. Con Jalen Green ai box e nuovi innesti da integrare, l’obiettivo è ritrovare fluidità offensiva e solidità dietro, cercando di sfruttare il fattore campo per cominciare con una vittoria davanti ai propri tifosi.

Qui Sacramento Kings — I Kings chiudono la scorsa stagione con l’amaro in bocca dopo l’eliminazione nel torneo Play-In, ma con la consapevolezza di essere una squadra in crescita. L’arrivo di DeMar DeRozan ha aggiunto esperienza e capacità di gestione nei finali, mentre Zach LaVine e Domantas Sabonis formano un trio offensivo di alto livello. Nelle ultime 10 gare ufficiali, Sacramento ha mostrato buone percentuali al tiro (47,4% dal campo) ma deve migliorare la consistenza difensiva, concedendo in media oltre 112 punti a partita.

I probabili quintetti di Phoenix-Sacramento — PHOEENIX SUNS, probabile rooster titolare: Booker, Allen, Ighodaro, Brooks, Dunn. Coach: Jordan Ott

SACRAMENTO KINGS, probabile rooster titolare: Clifford, Jones, Eubanks, Lavine, Schroeder. Coach: Doug Christie.

