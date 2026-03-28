Dove vedere Phoenix Suns-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Suns-Jazz: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 28 marzo - 04:00

Uno dei match più avvincenti in Western Conference è quello tra Phoenix Suns e Utah Jazz. La sfida, che si terrà domenica 29 marzo alle 04:00 di notte, potrà essere seguita anche su Bet365. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ SU BET365

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Il momento delle due squadre — La franchigia dell'Arizona dopo un importante rebuilding in estate è riuscita a rimettersi in senso e quest'anno ha già strappato il pass per la post-season. I Suns, infatti, dall'alto del loro settimo posto, ambiscono chiaramente a raggiungere i playoff ma dovesse andare male potrebbero giocarsi la carta play-in. Anche perché le ultime partite non stanno sorridendo alla squadra di Booker: nelle ultime 10 gare sono state rimediate ben sei sconfitte e la franchigia si presenta alla sfida contro i Jazz con la sconfitta per 123-125 contro i Nuggets.

La stagione degli Utah Jazz invece è ormai finita. Con sole 21 vittorie stagionali ed un quattordicesimo posto, la franchigia non è riuscita ad essere competitiva quest'anno. I recenti risultati evidenziano come ormai i Jazz stiano pensando alla prossima stagione, in cui dovrà sicuramente esserci qualche intervento sul mercato per rinvigorire la rosa. Con ben otto sconfitte nelle ultime dieci e tre sconfitte di fila, difficilmente assisteremo ad una vittoria da parte dei Jazz su Phoenix.

I probabili quintetti di Phoenix Suns-Utah Jazz — Phoenix Suns: J. Goodwin, J. Green, O. Ighodaro, C. Gillespie, D. Booker

Utah Jazz: C. Williams, A. Bailey, K. Filipowski, J. Konchar, I. Colier.