Pianese-Arezzo: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Pianese-Arezzo, sesta giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 03:20)

Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio va in scena la sesta giornata del Gruppo B del campionato di Serie C. Pianese-Arezzo non mette in palio soltanto i tre punti, ma anche l'opportunità per la formazione ospite di collezionare la quinta vittoria in sei giornate di campionato e di conservare la vetta della classifica. Padroni di casa imbattuti negli ultimi tre turni e a caccia di continuità per tentare di entrare in zona play-off.

Qui Pianese — Tre pareggi, una vittoria e una sconfitta per la Pianese in queste prime cinque uscite stagionali. Padroni di casa reduci da tre risultati utili di fila e a caccia del quarto che gli permetterebbe di restare aggrappato al lungo trenino playoff. I precedenti tra le mura amiche sorridono però all'Arezzo ( due vittorie, una sconfitta e un pareggio).

Qui Arezzo — L'Arezzo si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato, sotto la guida di mister Bucchi. Quattro vittorie e una sconfitta che valgono al momento la vetta della classifica in condivisione col Ravenna a quota 12 punti. I toscani non vogliono lasciare punti per strada, motivo per cui andranno a caccia del quinto successo nel Gruppo B, sarebbe il terzo in trasferta.

Pianese-Arezzo, probabili formazioni — PIANESE (3-5-1-1): Bertini; Amey, Masetti, Chesti; Sussi, Tirelli, Simeoni, Bertini, Coccia; Proietto; Fabrizi. Allenatore: Alessanadro Birindelli

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti; Mawuli, Guccione, Chierico; Pattarello, Ravasio, Tavernelli. Allenatore: Christian Bucchi