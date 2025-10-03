Pianese-Livorno: diretta TV e streaming LIVE del match

Come vedere in diretta e gratuitamente la sfida del girone B di Serie C tra Pianese e Livorno

Michele Massa 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:11)

Il momento delle due squadre — L’US Pianese si trova attualmente all’undicesimo posto in classifica con 9 punti, frutto di 2 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. I numeri mettono in luce qualche difficoltà soprattutto nelle gare casalinghe, dove il bilancio è di una vittoria, un pari e due ko.

Il Livorno, invece, vive una situazione più complicata: occupa la quindicesima posizione con 7 punti, arrivati grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. L’attacco appare poco incisivo, con appena 3 gol realizzati e 9 subiti.

Il confronto assume ulteriore interesse anche alla luce dei precedenti. L’ultimo faccia a faccia si è concluso sull’1-1, mentre nei cinque incontri precedenti la Pianese ha avuto la meglio con 2 vittorie e 3 pareggi, senza successi per il Livorno. Considerando la forma recente, e in particolare la vittoria esterna ottenuta contro l’AC Perugia, la Pianese sembra poter contare su un piccolo vantaggio in vista del match.

Le probabili formazioni di Pianese-Livorno — Pianese (3-5-2): Filippis; Masetti, Ercolani, Gorelli; Sussi, Simeoni, Proietto, Bertini, Coccia; Peli, Bellini. All. Birindelli

Livorno (4-2-3-1): Ciobanu; Ghezzi, Noce, Baldi, Antoni; Welbeck, Hamlili; Biondi, Marchesi, Cioffi; Di Carmine. All. Formisano