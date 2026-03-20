In Serie C Girone B va in scena una sfida con obiettivi opposti: Pianese-Pontedera , sabato 21 marzo alle ore 14:30. La Pianese è sesta a 43 punti e vuole consolidare la zona playoff, mentre il Pontedera , diciannovesimo a 18 punti, cerca punti salvezza in una partita delicata.

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Il momento delle due squadre

La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, schiera un 3-4-2-1 con Peli e Proietto alle spalle dell’unica punta Bellini, puntando su manovre veloci sulle fasce e densità a centrocampo. Con 43 punti, l’obiettivo è mantenere la scia delle prime posizioni e consolidare la zona playoff.