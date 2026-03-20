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Pianese-Pontedera streaming gratis: dove vederla in diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara di campionato Pianese-Pontedera: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

In Serie C Girone B va in scena una sfida con obiettivi opposti: Pianese-Pontedera, sabato 21 marzo alle ore 14:30. La Pianese è sesta a 43 punti e vuole consolidare la zona playoff, mentre il Pontedera, diciannovesimo a 18 punti, cerca punti salvezza in una partita delicata.

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La partita è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Registrandosi o accedendo con un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si può seguire la gara senza costi aggiuntivi, con statistiche aggiornate in tempo reale.

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    • Il momento delle due squadre

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    La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, schiera un 3-4-2-1 con Peli e Proietto alle spalle dell’unica punta Bellini, puntando su manovre veloci sulle fasce e densità a centrocampo. Con 43 punti, l’obiettivo è mantenere la scia delle prime posizioni e consolidare la zona playoff.

    Il Pontedera, guidato da Leonardo Menichini, risponde con un 3-4-1-2 più coperto, affidandosi a Scaccabarozzi come raccordo offensivo e a Ianesi e Vitali in attacco. A quota 18 punti, ogni contrasto e ripartenza sarà fondamentale per cercare punti salvezza.

    Le probabili formazioni di Pianese-Pontedera

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    Difesa a tre con esterni a centrocampo per i padroni di casa, che optano per una punta di riferimento e in suo supporto due esterni. Ospiti che invece schierano due punte centrali e un trequartista.

    Pianese (3-4-2-1): Filippis, Masetti, Gorelli, Chesti, Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi, Peli, Proietto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

    Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini

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