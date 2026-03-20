In Serie C Girone B va in scena una sfida con obiettivi opposti: Pianese-Pontedera, sabato 21 marzo alle ore 14:30. La Pianese è sesta a 43 punti e vuole consolidare la zona playoff, mentre il Pontedera, diciannovesimo a 18 punti, cerca punti salvezza in una partita delicata.
La diretta streaming
Pianese-Pontedera streaming gratis: dove vederla in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pianese-Pontedera in streaming gratis:
Dove vedere Pianese-Pontedera in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Registrandosi o accedendo con un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si può seguire la gara senza costi aggiuntivi, con statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, schiera un 3-4-2-1 con Peli e Proietto alle spalle dell’unica punta Bellini, puntando su manovre veloci sulle fasce e densità a centrocampo. Con 43 punti, l’obiettivo è mantenere la scia delle prime posizioni e consolidare la zona playoff.
Il Pontedera, guidato da Leonardo Menichini, risponde con un 3-4-1-2 più coperto, affidandosi a Scaccabarozzi come raccordo offensivo e a Ianesi e Vitali in attacco. A quota 18 punti, ogni contrasto e ripartenza sarà fondamentale per cercare punti salvezza.
Le probabili formazioni di Pianese-Pontedera—
Difesa a tre con esterni a centrocampo per i padroni di casa, che optano per una punta di riferimento e in suo supporto due esterni. Ospiti che invece schierano due punte centrali e un trequartista.
Pianese (3-4-2-1): Filippis, Masetti, Gorelli, Chesti, Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi, Peli, Proietto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli
Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini
Per seguire lo streaming gratis di Pianese-Pontedera, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA