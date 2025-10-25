Dove vedere la partita di Serie C Pianese-Ravenna in streaming gratis: la diretta tv live su Bet365 comodamente

Carmine Panarella 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 15:16)

Nuovo appuntamento col Girone B di Serie C, tra le tante gare, ci propone domenica 26 ottobre alle ore 17:30 la sfida tra Pianese e Ravenna in un match suggestivo, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti per dare seguito al loro percorso stagionale. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE PIANESE-RAVENNA IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pianese-Ravenna in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Pianese-Ravenna” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Pianese-Ravenna in diretta live. Il match, in programma domenica 26 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254.

Il momento delle due squadre — Pianese e Ravenna si affrontano in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi. La Pianese, dodicesima con 13 punti, cerca continuità per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Ravenna, terzo con 24 punti, vuole confermare il proprio ottimo stato di forma e restare nelle prime posizioni.

Le probabili formazioni di Pianese-Ravenna — In campo, la Pianese dovrebbe affidarsi al solido 5-3-2 di Alessandro Birindelli, puntando su compattezza e ripartenze veloci, mentre il Ravenna di Marco Marchionni manterrà il suo consueto 3-5-2, cercando di dominare il centrocampo con ritmo e inserimenti dalle corsie esterne.

Pianese (5-3-2): Filippis; Coccia, Ercolani, Masetti, Chesti, Sussi; Bertini, Simeoni, Proietto; Puletto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

Ravenna (3-5-2): Anacoura; Donati, Bianconi, Solini; Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

Non perdere l’occasione diseguire Pianese-Ravenna in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Pianese-Ravenna in streaming live gratis su Bet365.