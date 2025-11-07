Pianese-Rimini, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:32)

Pianese e Rimini si affrontano in uno dei momenti più difficili della loro stagione. Entrambe le squadre nelle ultime cinque giornate hanno strappato una sola vittoria, e si sfidano per provare a strappare punti preziosi. L'appuntamento da fissare sul calendario è domani, 8 novembre, alle 17:30. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — La Pianese di Alessandro Birindelli ha raccolto 5 punti nelle ultime 5 gare, mostrando qualche segnale di ripresa ma con ancora problemi difensivi, avendo subito 12 gol in 13 partite. In casa il rendimento resta modesto, con solo una vittoria stagionale. Il Rimini di Filippo D’Alesio attraversa invece un momento difficile, con un solo punto nelle ultime tre gare e la recente sconfitta interna per 2-1 contro il Bra. La squadra fatica a trovare equilibrio, con 8 gol fatti e 15 subiti. Negli ultimi quattro confronti diretti, il Rimini è imbattuto con due vittorie e due pareggi, ma la Pianese cercherà di invertire la tendenza.

Le probabili formazioni di Pianese-Rimini — Molto probabilmente le due squadre approcceranno al match nel segno della continuità, almeno rispetto all'ultima uscita stagionale. Le due formazioni utilizzano un modulo quasi identico, con una piccola differenza in attacco, dato che Fiorini (Rimini) è leggermente più arretrato al suo compagno di reparto, a differenza del tandem d'attacco composto dalla Pianese con Sodero e Fabrizi.

Pianese (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Balde, Simeoni, Proietto, Chesti; Sodero, Fabrizi.

Rimini (3-5-1-1): Vitali; Bellodi, Lepri, Bassoli; Boli, Moray, Piccoli, De Vitis, Longobardi; Fiorini; Leoncini.

