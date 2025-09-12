Picerno-Casarano: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Picerno-Casarano, due realtà diverse ma con tanta voglia di fare bene. Gli ospiti, dopo la promozione dello scorso anno, si son tolti lo sfizio nel turno precedente di battere il Benevento. I padroni di casa sono imbattuti e puntano all'ennesimo campionato da protagonista nelle zone nobili della classifica.
PICERNO CASARANO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo C di Serie C, Picerno-Casarano, in programma sabato 13 settembre alle ore 17:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Picerno—
Il Picerno si presenta al match con un bilancio incoraggiante: imbattuto nelle prime tre gare, con 1 vittoria e 2 pareggi, e una classifica che lo vede già nella parte alta. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e una discreta incisività in attacco, con 6 reti realizzate e 5 subite. In casa i lucani puntano a confermare il buon avvio e sfruttare il fattore campo per dare un segnale forte alle dirette concorrenti.
Qui Casarano—
Il Casarano ha invece un andamento più altalenante: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime tre giornate. I salentini hanno bisogno di maggiore concretezza sotto porta, con appena 3 gol segnati a fronte dei 6 incassati. La squadra di Vito Di Bari cerca riscatto soprattutto in trasferta, dove finora ha faticato, e vuole invertire il trend negativo provando a strappare punti pesanti su un campo difficile come quello del Picerno.
Picerno-Casarano, probabili formazioni—
PICERNO (probabile formazione): Summa; Veltri, Frison, Granata, Pistolesi; Maselli, Marino; Energe, Pugliese, E. Esposito; Abreu. Allenatore: Claudio De Luca
CASARANO (probabile formazione): Chiorra, Gega, Lulic, Celiento, Cajazzo, Logoluso, Maiello, Pinto, Chiricò, Ferrara, Malcore. Allenatore: Vito Di Bari
