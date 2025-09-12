Picerno-Casarano: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Picerno-Casarano , due realtà diverse ma con tanta voglia di fare bene. Gli ospiti , dopo la promozione dello scorso anno, si son tolti lo sfizio nel turno precedente di battere il Benevento . I padroni di casa sono imbattuti e puntano all'ennesimo campionato da protagonista nelle zone nobili della classifica.

Qui Picerno

Il Picerno si presenta al match con un bilancio incoraggiante: imbattuto nelle prime tre gare, con 1 vittoria e 2 pareggi, e una classifica che lo vede già nella parte alta. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e una discreta incisività in attacco, con 6 reti realizzate e 5 subite. In casa i lucani puntano a confermare il buon avvio e sfruttare il fattore campo per dare un segnale forte alle dirette concorrenti.