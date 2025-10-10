Scopri dove seguire Picerno-Casertana, match valido per la nona giornata del Gruppo C di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 10 ottobre - 12:11

Il fascino della Serie C non si ferma nonostante la pausa per le Nazionali. Chi ha voglia di soddisfare la propria dose di calcio, potrà senz'altro guardare la Serie C, che regala sempre gol, emozioni e sorprese. La nona giornata del gruppo C offre diverse partite interessanti, tra cui quella tra Picerno e Casertana. Il fischio d'inizio è previsto domani alle 14:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Picerno-Casertana, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — La sfida metterà di fronte due squadre che navigano a metà classifica. L'Az Picerno nelle ultime cinque partite ha vinto soltanto una gara, pareggiandone un'altra e perdendone ben tre. Segno di una squadra altalenante ancora in cerca della sua identità. Discorso analogo può essere fatto per la Casertana: la squadra campana, infatti segue lo stesso ritmo del Picerno con soli quattro punti conquistati nelle ultime cinque giornate. È anch'essa reduce da una sconfitta, dunque in questa gara si misureranno la salute, le ambizioni e la forza mentale delle due compagini.

Visualizza questo post su Instagram

Le probabili formazioni di Picerno-Casertana — Picerno (4-2-3-1): Summa; Salvo, Frison, Granata, Pistolesi; Bianchi, Maselli; Bocic, Energe, Esposito; Abreu.

Casertana (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Rocchi, Bacchetti, Liotti; Toscano, Pezzella, Proia; Kallon, Casarotto, Bentivegna.