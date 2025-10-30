Picerno-Cavese: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Picerno-Cavese in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Halloween porta con sé una sfida che promette scintille (e forse qualche spavento): Picerno e Cavese si affrontano per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Due squadre agli antipodi per umore e risultati, ma entrambe con molto da dimostrare davanti al proprio destino. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone C) Picerno-Cavese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Con Bet365 puoi seguire Picerno-Cavese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Picerno e Cavese.

Qui Picerno — Per i rossoblù di Bertotto è un periodo da film horror.Quattro sconfitte di fila, 26 gol subiti (9 solo nelle ultime due gare) e un desolante penultimo posto con 9 punti in 11 giornate. La difesa è la peggiore del girone e serve un’inversione di rotta immediata.

Qui Cavese — Sull’altro fronte, la Cavese di Fabio Prosperi vive un momento di fiducia e risultati. Dopo un avvio complicato, i metelliani hanno rialzato la testa con due successi consecutivi di prestigio, contro Cerignola e Crotone, che hanno restituito ossigeno e morale.

Picerno-Cavese, probabili formazioni — PICERNO (4-3-3): Marcone; Perri, Veltri, Granata, Pistolesi; Pugliese, Bianchi, Graziani; Energe, Santaniello, Esposito. Allenatore: Bertotto.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Macchi; Orlando, Sorrentino; Fusco. Allenatore: Prosperi.

