Non perdere Picerno-Crotone: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 febbraio - 17:30

Tra le gare più interessanti del Girone C spicca la sfida tra AZ Picerno e FC Crotone, in programma sabato 14 febbraio alle 17:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma entrambe motivate a conquistare punti pesanti

Hai tre possibilità per vedere Picerno-Crotone in streaming gratis

Dove vedere Picerno-Crotone in diretta TV e streaming gratis — Picerno-Crotone sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Picerno-Crotone sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Picerno occupa il sedicesimo posto e lotta per evitare la retrocessione, ma il trend recente è incoraggiante. Otto punti nelle ultime cinque partite e una sola sconfitta – contro il Benevento – raccontano di una squadra in crescita. L’ultima vittoria sul campo del Foggia ha dato ulteriore fiducia, dimostrando carattere e solidità.

Il Crotone, invece, guarda verso l’alto. I calabresi sono stabilmente in zona playoff e hanno collezionato una serie di vittorie convincenti prima del pareggio nel turno infrasettimanale contro la Casertana. La qualità della rosa e l’esperienza nei momenti decisivi rendono il Crotone favorito, ma la trasferta non sarà semplice.

Le probabili formazioni di Picerno-Crotone — Il Picerno scende in campo con il solito 4-2-3-1. La formazione di Bertotto avrà come riferimento offensivo Abreu, coadiuvato da un tridente composto da Pugliese, Cardoni e Guadagni. La squadra di Lungo invece approccia la sfida con il 4-3-3.

Picerno (4-2-3-1): Marcone; Pistolesi, Del Fabro, Bassoli, Gemignani; Baldassin, Franco; Pugliese, Cardoni, Guadagni; Abreu. Allenatore: Bertotto.

Crotone (4-3-3): Merelli; Cocetta, Veltri, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo, Calvano; Gomez, Maggio, Energe. Allenatore: Longo.