derbyderbyderby streaming Picerno-Crotone, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Picerno-Crotone, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Crotone
Non perdere Picerno-Crotone: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Tra le gare più interessanti del Girone C spicca la sfida tra AZ Picerno e FC Crotone, in programma sabato 14 febbraio alle 17:30 allo Stadio Comunale Donato Curcio. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma entrambe motivate a conquistare punti pesanti

Hai tre possibilità per vedere Picerno-Crotone in streaming gratis

Guarda ora Picerno-Crotone GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Picerno-Crotone in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Picerno-Crotone sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Picerno-Crotone in diretta TV e streaming gratis

—  

Picerno-Crotone sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Picerno-Crotone sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Picerno occupa il sedicesimo posto e lotta per evitare la retrocessione, ma il trend recente è incoraggiante. Otto punti nelle ultime cinque partite e una sola sconfitta – contro il Benevento – raccontano di una squadra in crescita. L’ultima vittoria sul campo del Foggia ha dato ulteriore fiducia, dimostrando carattere e solidità.

    Il Crotone, invece, guarda verso l’alto. I calabresi sono stabilmente in zona playoff e hanno collezionato una serie di vittorie convincenti prima del pareggio nel turno infrasettimanale contro la Casertana. La qualità della rosa e l’esperienza nei momenti decisivi rendono il Crotone favorito, ma la trasferta non sarà semplice.

    Le probabili formazioni di Picerno-Crotone

    —  

    Il Picerno scende in campo con il solito 4-2-3-1. La formazione di Bertotto avrà come riferimento offensivo Abreu, coadiuvato da un tridente composto da Pugliese, Cardoni e Guadagni. La squadra di Lungo invece approccia la sfida con il 4-3-3.

    Picerno (4-2-3-1): Marcone; Pistolesi, Del Fabro, Bassoli, Gemignani; Baldassin, Franco; Pugliese, Cardoni, Guadagni; Abreu. Allenatore: Bertotto.

    Crotone (4-3-3): Merelli; Cocetta, Veltri, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo, Calvano; Gomez, Maggio, Energe. Allenatore: Longo.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Cavese-Salernitana streaming gratis e diretta tv: canale, orario e probabili formazioni Serie C
    Casarano-Casertana: streaming gratis, probabili formazioni e analisi

    © RIPRODUZIONE RISERVATA