Picerno-Foggia, gara valida per la settima giornata del Gruppo C di Serie C (calcio d'inizio ore 20:30 di lunedì 29 settembre). Entrambe non vincono da troppo tempo: padroni di casa senza successi da tre partite di fila, ospiti addirittura da quattro. La zona rossa è più vicina di quella play-off e questo la dice lunga sull'iniziale andamento stagionale dei lucani e dei pugliesi.
Diretta TV e Streaming
Picerno-Foggia: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming
Picerno-Foggia: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming—
PICERNO FOGGIA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Picerno-Foggia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Picerno-Foggia in diretta streaming. La partita, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.
Qui Picerno—
La squadra di Claudio De Luca ha iniziato il campionato tra luci e ombre: 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle prime sei giornate, per un totale di 6 punti che valgono il dodicesimo posto in classifica. Il Picerno ha segnato 9 gol, ma ne ha subiti 11, segno di una difesa ancora da registrare. L’ultima uscita casalinga (2-2 contro il Benevento) ha lasciato la sensazione di un gruppo in grado di creare tanto in avanti, ma vulnerabile dietro. Al Donato Curcio, però, resta sempre avversario complicato.
Qui Foggia—
Il cammino dei rossoneri di Delio Rossi è simile: 6 punti in 6 giornate, con 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. Solo 3 gol realizzati e ben 9 subiti raccontano di un attacco poco incisivo e una retroguardia troppo fragile. L’ultimo pareggio allo Zaccheria contro la Casertana (1-1) ha mostrato qualche segnale di crescita, ma serve maggiore concretezza sotto porta per risalire la classifica. Le assenze (Valietti out, Castorri in dubbio) complicano ulteriormente la trasferta in terra lucana.
Picerno-Foggia, probabili formazioni—
PICERNO (4-2-3-1): Summa; Veltri, Frison, Granata, Pistolesi; Marino, Maselli; Energe, Pugliese, Esposito; Abreu. Allenatore: Claudio De Luca.
FOGGIA (3-5-2): Borbei; Buttaro, Staver, Rizzo; Winkelmann, Garofalo, Petermann, Oliva, Panico; Sylla, D’Amico. Allenatore: Delio Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA