Picerno-Foggia: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Picerno-Foggia, settima giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre - 10:06

Picerno-Foggia, gara valida per la settima giornata del Gruppo C di Serie C (calcio d'inizio ore 20:30 di lunedì 29 settembre). Entrambe non vincono da troppo tempo: padroni di casa senza successi da tre partite di fila, ospiti addirittura da quattro. La zona rossa è più vicina di quella play-off e questo la dice lunga sull'iniziale andamento stagionale dei lucani e dei pugliesi.

Qui Picerno — La squadra di Claudio De Luca ha iniziato il campionato tra luci e ombre: 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle prime sei giornate, per un totale di 6 punti che valgono il dodicesimo posto in classifica. Il Picerno ha segnato 9 gol, ma ne ha subiti 11, segno di una difesa ancora da registrare. L’ultima uscita casalinga (2-2 contro il Benevento) ha lasciato la sensazione di un gruppo in grado di creare tanto in avanti, ma vulnerabile dietro. Al Donato Curcio, però, resta sempre avversario complicato.

Qui Foggia — Il cammino dei rossoneri di Delio Rossi è simile: 6 punti in 6 giornate, con 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. Solo 3 gol realizzati e ben 9 subiti raccontano di un attacco poco incisivo e una retroguardia troppo fragile. L’ultimo pareggio allo Zaccheria contro la Casertana (1-1) ha mostrato qualche segnale di crescita, ma serve maggiore concretezza sotto porta per risalire la classifica. Le assenze (Valietti out, Castorri in dubbio) complicano ulteriormente la trasferta in terra lucana.

Picerno-Foggia, probabili formazioni — PICERNO (4-2-3-1): Summa; Veltri, Frison, Granata, Pistolesi; Marino, Maselli; Energe, Pugliese, Esposito; Abreu. Allenatore: Claudio De Luca.

FOGGIA (3-5-2): Borbei; Buttaro, Staver, Rizzo; Winkelmann, Garofalo, Petermann, Oliva, Panico; Sylla, D’Amico. Allenatore: Delio Rossi