Picerno-Monopoli Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Picerno-Monopoli, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 29 marzo - 08:20

Picerno-Monopoli è la sfida valida per il 34° turno del Girone C di Serie C (calcio d'inizio ore 20:30). Padroni di casa obbligati a vincere per uscire dalla zona play-out; play-off vicini per gli ospiti che in caso di successo si avvicinerebbero ulteriormente all'obiettivo, migliorando allo stesso tempo anche la propria situazione di classifica. Guarda ora Picerno-Monopoli GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Picerno — Il Picerno è 16° con 32 punti, a -2 dal Sorrento salvo, e non vince da sei partite. In casa ha il secondo peggior rendimento del campionato (17 punti in 16 gare), ma è imbattuta da sette partite interne, con tre pareggi consecutivi contro Altamura (0-0), Atalanta U23 (1-1) e Trapani (1-1). Nell’ultimo turno è arrivato il ko contro il Siracusa (2-1).

Qui Monopoli — Dall'altra parte il Monopoli è 8° a quota 50 punti, con il 6° posto del Crotone distante solo 2 punti. Arrivano dal successo di prestigio per 2-1 sul Benevento capolista e, nelle ultime tre gare, hanno raccolto due vittorie (Casarano e Benevento) e una sconfitta esterna contro la Casertana (2-1). In trasferta hanno conquistato 21 punti in 16 partite, confermando una buona continuità lontano da casa.

Picerno-Monopoli, probabili formazioni — Picerno (4-2-3-1): Marcone; Salvo, Bellodi, Bassoli, Rillo; Maiorino, Baldassin; Pugliese, Kanoute, Esposito; Abreu. Allenatore: Valerio Bertotto

Monopoli (5-3-2): Albertazzi; Valenti, Manzi, Piccinini, Ronco, Oyewale; Fedel, Battocchio, Greco; Longo, Fall. Allenatore: Alberto Colombo