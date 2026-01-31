Il Girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Picerno e Potenza , un derby lucano dal peso specifico molto diverso per le due squadre. I padroni di casa sono diciannovesimi (penultimi) con 20 punti , mentre il Potenza occupa il nono posto a quota 29 , in piena zona centrale di classifica.

Dove vedere Picerno-Potenza in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Picerno-Potenza è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale durante tutta la gara.