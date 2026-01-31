Il Girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Picerno e Potenza, un derby lucano dal peso specifico molto diverso per le due squadre. I padroni di casa sono diciannovesimi (penultimi) con 20 punti, mentre il Potenza occupa il nono posto a quota 29, in piena zona centrale di classifica.
La diretta streaming
Picerno-Potenza streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Picerno-Potenza in streaming gratis:
Dove vedere Picerno-Potenza in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Picerno-Potenza è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale durante tutta la gara.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Picerno, penultimo con 20 punti, attraversa una fase delicata della stagione e ha bisogno di risultati per restare agganciato alla corsa salvezza. La squadra allenata da Gaetano Auteri cerca risposte soprattutto sul piano della continuità, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo in una gara dal forte valore territoriale.
Il Potenza, nono a quota 29, vive invece un campionato più tranquillo e guarda con interesse alla zona playoff. Il gruppo guidato da Pietro De Giorgio ha mostrato equilibrio e organizzazione, qualità che gli permettono di affrontare con fiducia anche una trasferta insidiosa come quella di Picerno.
Le probabili formazioni di Picerno-Potenza—
Il Picerno dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, modulo che garantisce copertura in mezzo al campo e consente agli esterni offensivi di supportare l’unica punta. Il Potenza risponde con il 4-4-2, sistema più lineare che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla compattezza difensiva.
Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri
Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D'Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio
Per seguire lo streaming gratis di Picerno-Potenza è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA