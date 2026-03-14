Non perdere Picerno-Trapani: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo - 14:30

Domenica 15 marzo allo Stadio Comunale Donato Curcio si gioca la sfida tra Picerno e Trapani, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30. Si tratta di un confronto molto delicato nella parte bassa della classifica, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione.

Dove vedere Picerno-Trapani in diretta TV e streaming gratis — Picerno-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Picerno arriva alla partita con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Nelle ultime quattro gare di campionato la formazione allenata da Giuseppe De Luca ha ottenuto soltanto due pareggi, risultati che non hanno permesso alla squadra lucana di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Proprio per questo la sfida contro il Trapani rappresenta un’occasione importante per tornare alla vittoria e guadagnare punti preziosi in ottica salvezza.

Il Trapani sta attraversando invece un momento ancora più complicato. La squadra siciliana è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato e attualmente occupa il terzultimo posto. Il rendimento negativo ha fatto scivolare la formazione guidata da Salvatore Aronica nelle zone più calde della graduatoria, rendendo fondamentale conquistare punti per restare agganciata alla corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Picerno-Trapani — Il Picerno dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Abreu come principale riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno Guadagni, Maiorino e Kanoute. Il Trapani dovrebbe rispondere con lo stesso modulo affidando il peso dell’attacco a Stauciuc. L'attaccante sarà coadiuvato da La Sorsa, Battimelli e Benedetti.

Picerno (4-2-3-1): Marcone; Salvo, Bellodi, Del Fabbro, Rillo; Bianchi, Djibril; Guadagni, Maiorino, Kanoute; Abreu. Allenatore: Giuseppe De Luca.

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Perri, Motoc, Pirrello, Nicoli; G. Aronica, Celeghin; La Sorsa, Battimelli, Benedetti; Stauciuc. Allenatore: Salvatore Aronica.