Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal , Lottomatica e Goldbet . Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può seguire la partita live senza costi aggiuntivi e tenere sotto controllo statistiche aggiornate in tempo reale, utili per non perdere nemmeno un dettaglio.

Il Pineto , guidato da Ivan Tisci, schiera un 4-2-3-1 che punta su solidità difensiva e spinta sugli esterni. Bruzzaniti e Schirone agiranno dietro a D’Andrea per supportare la manovra offensiva. Con 42 punti, i padroni di casa cercano continuità per consolidare la zona alta della classifica.

Il Bra, allenato da Fabio Nisticò, risponde con un 4-1-3-2 più coperto, cercando di limitare gli spazi centrali e sfruttare le ripartenze. Sinani e Marca saranno i punti di riferimento offensivi, mentre il centrocampo dovrà garantire equilibrio. Con 26 punti, gli ospiti hanno bisogno di una prestazione attenta per evitare di complicarsi la permanenza in categoria.