Lo streaming gratis della gara di campionato Pineto-Bra: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
In Serie C Girone B va in scena una sfida interessante per la zona salvezza: Pineto-Bra, sabato 14 marzo alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la settima posizione con 42 punti, mentre il Bra si trova diciottesimo a quota 26. La partita può rivelarsi decisiva per il morale e per la classifica di entrambe le squadre.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pineto-Bra in streaming gratis:

Dove vedere Pineto-Bra in diretta TV e streaming LIVE

Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può seguire la partita live senza costi aggiuntivi e tenere sotto controllo statistiche aggiornate in tempo reale, utili per non perdere nemmeno un dettaglio.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Pineto-Bra nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Pineto, guidato da Ivan Tisci, schiera un 4-2-3-1 che punta su solidità difensiva e spinta sugli esterni. Bruzzaniti e Schirone agiranno dietro a D’Andrea per supportare la manovra offensiva. Con 42 punti, i padroni di casa cercano continuità per consolidare la zona alta della classifica.

    Il Bra, allenato da Fabio Nisticò, risponde con un 4-1-3-2 più coperto, cercando di limitare gli spazi centrali e sfruttare le ripartenze. Sinani e Marca saranno i punti di riferimento offensivi, mentre il centrocampo dovrà garantire equilibrio. Con 26 punti, gli ospiti hanno bisogno di una prestazione attenta per evitare di complicarsi la permanenza in categoria.

    Le probabili formazioni di Pineto-Bra

    La sfida vedrà il Pineto cercare di dettare i ritmi e il Bra pronto a sfruttare eventuali contropiedi. Il centrocampo sarà probabilmente il terreno decisivo della partita.

    Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci

    Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò

