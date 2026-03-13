In Serie C Girone B va in scena una sfida interessante per la zona salvezza: Pineto-Bra, sabato 14 marzo alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la settima posizione con 42 punti, mentre il Bra si trova diciottesimo a quota 26. La partita può rivelarsi decisiva per il morale e per la classifica di entrambe le squadre.
La diretta streaming
Pineto-Bra streaming gratis: dove vedere la Serie C in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pineto-Bra in streaming gratis:
Dove vedere Pineto-Bra in diretta TV e streaming LIVE—
Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può seguire la partita live senza costi aggiuntivi e tenere sotto controllo statistiche aggiornate in tempo reale, utili per non perdere nemmeno un dettaglio.
Il momento delle due squadre—
Il Pineto, guidato da Ivan Tisci, schiera un 4-2-3-1 che punta su solidità difensiva e spinta sugli esterni. Bruzzaniti e Schirone agiranno dietro a D’Andrea per supportare la manovra offensiva. Con 42 punti, i padroni di casa cercano continuità per consolidare la zona alta della classifica.
Il Bra, allenato da Fabio Nisticò, risponde con un 4-1-3-2 più coperto, cercando di limitare gli spazi centrali e sfruttare le ripartenze. Sinani e Marca saranno i punti di riferimento offensivi, mentre il centrocampo dovrà garantire equilibrio. Con 26 punti, gli ospiti hanno bisogno di una prestazione attenta per evitare di complicarsi la permanenza in categoria.
Le probabili formazioni di Pineto-Bra—
La sfida vedrà il Pineto cercare di dettare i ritmi e il Bra pronto a sfruttare eventuali contropiedi. Il centrocampo sarà probabilmente il terreno decisivo della partita.
Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci
Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò
