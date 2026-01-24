Pineto-Campobasso: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Pineto-Campobasso in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 24 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 17:27)

La partita tra ASD Pineto Calcio e Campobasso, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 17:30, si configura come un momento decisivo per entrambe le squadre nel campionato di Serie C, Girone B.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Pineto-Campobasso in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Pineto-Campobasso nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Le due formazioni sono separate da pochi punti in classifica: la ASD Pineto Calcio occupa il quarto posto con 33 punti, mentre il Campobasso segue a breve distanza in quinta posizione con 30 punti. Sebbene entrambe le squadre si siano dimostrate competitive, i loro stili di gioco e le statistiche variegate potrebbero determinare l'esito di questo atteso incontro.

La ASD Pineto Calcio ha accumulato 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio di 31 gol fatti e 25 subiti. In casa, la squadra ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mostrando una buona solidità tra le mura amiche. Al contrario, il Campobasso ha totalizzato 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con una differenza reti di 28 gol segnati e 24 subiti. Lontano da casa, la squadra ha avuto più difficoltà, con 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, evidenziando una certa vulnerabilità fuori casa.

Guardando alle ultime cinque partite, la ASD Pineto Calcio ha mantenuto una forma positiva, restando imbattuta con 2 vittorie e 3 pareggi. Dall'altra parte, il Campobasso ha collezionato 3 vittorie e 2 pareggi, mostrando anche lui una forma solida. Questo rende il confronto estremamente equilibrato e affascinante, con entrambe le squadre determinate a raccogliere punti cruciali nella corsa ai playoff.