Il momento delle due squadre—
Il Pineto arriva all’appuntamento forte di un rendimento solido e di una classifica che lo vede in piena zona playoff. La squadra di Tisci si affida alla qualità tra le linee e alla spinta degli esterni, con l’obiettivo di trasformare il fattore campo in un’arma.
Il Carpi, quinto a quota 21 punti, continua il suo percorso convincente. L’organizzazione difensiva e le ripartenze veloci sono le chiavi del gioco di Cassani, che punta a dare continuità ai risultati per restare nelle prime posizioni del girone.
Le probabili formazioni di Pineto-Carpi—
Il Pineto dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1, con D’Andrea come riferimento offensivo. Il Carpi, invece, si schiererà con il consueto 3-4-2-1, sistema che garantisce equilibrio e compattezza.
Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci
Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani
