Pineto-Forlì: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Pineto-Forlì in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 16:22)

La partita tra l’ASD Pineto Calcio e il Forlì FC, in calendario mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:30, si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre nel campionato di Serie C, girone B. ⚽

Il momento delle due squadre — Al momento il Pineto occupa l’ottava posizione in classifica con 39 punti, conquistati grazie a 10 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. La formazione guidata da Ivan Tisci ha ottenuto risultati discreti soprattutto in casa, dove ha raccolto 5 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte. Anche i numeri stagionali mostrano una squadra abbastanza equilibrata: 34 gol realizzati e 33 incassati.

Situazione più complicata invece per il Forlì, che si trova al dodicesimo posto con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. La squadra allenata da Alessandro Miramari ha faticato soprattutto lontano dal proprio stadio, dove ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Anche i dati difensivi raccontano di qualche difficoltà, con 38 reti subite a fronte delle 33 segnate.

Per entrambe le formazioni la sfida rappresenta un passaggio importante della stagione: il Pineto vuole consolidare la propria posizione nella zona medio-alta della classifica, mentre il Forlì è chiamato a fare punti per migliorare la propria situazione e allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria.