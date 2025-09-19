L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 19 settembre - 15:45

La Serie C torna in campo e sabato 20 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone B la sfida tra Pineto e Juventus U23. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Pineto-Juventus U23 in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Pineto e Juventus U23 in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — L'ASD Pineto Calcio, che attualmente si trova al quarto posto con 8 punti, ha dimostrato una notevole stabilità, restando imbattuto finora (2 vittorie e 2 pareggi). La squadra allenata da Ivan Tisci ha realizzato 5 gol e ne ha subiti solo 2, mostrando un buon bilanciamento tra attacco e difesa.

D'altra parte, la Juventus U23 è decima con 5 punti, ottenuti grazie a una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La formazione di Massimo Brambilla ha avuto un avvio di stagione incostante, con un totale di 5 gol segnati e 5 subiti, evidenziando alcune fragilità in difesa. Le prestazioni in trasferta della Juventus U23 sono preoccupanti, non avendo ancora conquistato successi lontano dal proprio stadio, ma avendo totalizzato due pareggi.

Le probabili formazioni di Pineto-Juventus U23 — Pineto (4-3-3): Tonti; Serbouti, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Mastropietro, D’Andrea, Bruzzaniti. Allentore: Ivan Tisci.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, Turicchia, Scaglia; Turco, Deme, Faticanti, Macca, Rohui; Guerra, Anghele. Allenatore: Massimo Brambilla.