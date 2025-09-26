Pineto-Rimini: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Pineto-Rimini, settima giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 21:44)

Pineto-Rimini, la sfida del Pavone-Mariani, valevole per la settima giornata del Gruppo B di Serie C, mette di fronte due squadre ancora in cerca della propria identità. Padroni di casa reduci da due stop di fila, eppure non lontani dalle zone che contano; ospiti con una sola vittoria all'attivo e quattro sconfitte, ma soprattutto con una penalizzazione (da -11 a -7) che non è ancora stata azzerata.

Qui Pineto — Il Pineto si presenta a questa sfida con un rendimento altalenante, ma comunque capace di tenere il passo del campionato. La squadra guidata da Ivan Tisci ha raccolto 8 punti in 6 gare, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con un bilancio reti leggermente negativo (7 gol fatti, 8 subiti). Se da un lato i biancazzurri hanno dimostrato carattere lontano da casa, dall’altro resta un dato che pesa: nessun successo interno finora, solo due pari e una sconfitta davanti ai propri tifosi. La partita contro il Rimini diventa quindi un’occasione cruciale per sbloccarsi in casa e rilanciare le proprie ambizioni.

Qui Rimini — Situazione più delicata per l’AC Rimini, che al momento occupa l’ultima posizione in classifica con appena 7 punti. Il ruolino di marcia parla chiaro: una sola vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. I numeri dell’attacco sono impietosi (solo 3 reti segnate), mentre la difesa continua a soffrire con 8 gol incassati. La squadra di Filippo D’Alesio non riesce a trovare continuità, soprattutto in trasferta dove non ha ancora conosciuto la vittoria (2 KO e 1 pari). Servirà una scossa immediata per invertire la rotta, anche se il terreno del Pineto non è certo il più semplice per provarci.

Pineto-Rimini, probabili formazioni — PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea, Bruzzaniti. Allenatore: Ivan Tisci.

RIMINI (3-5-2): Vitali, Lepri, Bellodi, De Vitis, Ferrarini, Boli, Asmussen, Piccoli, Longobardi, D'Agostini, Capac. Allenatore: Filippo D'Alesio.