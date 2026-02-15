Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante in chiave playoff: il Pineto ospita la Ternanalunedì 16 febbraio alle ore 20:30 in un confronto diretto che può incidere sugli equilibri della parte alta della classifica. I padroni di casa sono quinti con 36 punti, mentre la Ternana segue al settimo posto con 33 punti, pronta ad accorciare le distanze.
La diretta di Pineto-Ternana è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.
Il momento delle due squadre—
Il Pineto, quinto con 36 punti, sta disputando un campionato solido e vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in zona playoff. La squadra di Ivan Tisci ha mostrato equilibrio tra fase difensiva e capacità di colpire negli ultimi metri.
La Ternana, settima a 33 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di rilanciarsi nelle posizioni che contano. La formazione allenata da Fabio Liverani punta su compattezza e organizzazione per ottenere un risultato positivo in trasferta.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Pineto-Ternana mettono a confronto due sistemi differenti. Il Pineto dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, cercando qualità tra le linee e ampiezza sugli esterni offensivi a supporto dell’unica punta. La Ternana risponde con il 5-3-2, modulo che garantisce solidità difensiva e possibilità di ripartire con rapidità grazie al lavoro delle due punte.
Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci
Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani
