Lo streaming gratis della gara di campionato Pineto-Ternana: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante in chiave playoff: il Pineto ospita la Ternanalunedì 16 febbraio alle ore 20:30 in un confronto diretto che può incidere sugli equilibri della parte alta della classifica. I padroni di casa sono quinti con 36 punti, mentre la Ternana segue al settimo posto con 33 punti, pronta ad accorciare le distanze.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pineto-Ternana in streaming gratis:

Dove vedere Pineto-Ternana in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Pineto-Ternana è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Pineto-Ternana nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Pineto, quinto con 36 punti, sta disputando un campionato solido e vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in zona playoff. La squadra di Ivan Tisci ha mostrato equilibrio tra fase difensiva e capacità di colpire negli ultimi metri.

    La Ternana, settima a 33 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di rilanciarsi nelle posizioni che contano. La formazione allenata da Fabio Liverani punta su compattezza e organizzazione per ottenere un risultato positivo in trasferta.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Pineto-Ternana mettono a confronto due sistemi differenti. Il Pineto dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, cercando qualità tra le linee e ampiezza sugli esterni offensivi a supporto dell’unica punta. La Ternana risponde con il 5-3-2, modulo che garantisce solidità difensiva e possibilità di ripartire con rapidità grazie al lavoro delle due punte.

    Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci

    Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani

