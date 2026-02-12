Pisa-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming live

Ad aprire la 25a giornata di Serie A è l'anticipo dell'Arena Garibaldi: il Pisa di Oscar Hiljemark, tecnico svedese che è da poco subentrato sulla panchina dei toscani al posto di Alberto Gilardino, ospite un Milan che ha voglia di rimanere in scia dell'Inter. La squadra di Max Allegri, in virtù della gara rinviata contro il Como, è ferma da due settimane, e l'obiettivo sarà quello di spingere immediatamente sull'acceleratore.