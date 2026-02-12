Ad aprire la 25a giornata di Serie A è l'anticipo dell'Arena Garibaldi: il Pisa di Oscar Hiljemark, tecnico svedese che è da poco subentrato sulla panchina dei toscani al posto di Alberto Gilardino, ospite un Milan che ha voglia di rimanere in scia dell'Inter. La squadra di Max Allegri, in virtù della gara rinviata contro il Como, è ferma da due settimane, e l'obiettivo sarà quello di spingere immediatamente sull'acceleratore.
SERIE A
Pisa-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming live
Dove vedere Pisa-Milan in diretta TV e streaming gratis—
L'anticipo della 25a giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la per le gara del massimo campionato italiano. Pisa-Milan si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.
Il momento delle due squadre—
Quello dell'Arena Garibaldi può essere un match cruciale, un bivio molto importante. Il Pisa, attualmente alla penultima posizione con 15 punti in 24 giornata, ha cambiato guida tecnica e si è affidata a Oscar Hiljemark: la squadra toscana, nonostante pare difficile, cercherà di lottare fino alla fine per restare in Serie A. Il Milan, invece, dopo il 2-2 rimediato all'andata, non vorrà farsi ritrovare impreparato. Inoltre, al San Siro c'è un gara insidiosa, ossia Inter-Juventus, e proprio per questo motivo la formazione di Allegri vorrà ottenere tre punti fondamentali.
Le probabili formazioni di Pisa-Milan—
Prima casalinga per il tecnico svedese, Oscar Hiljemark che si affida a Moreo e Tramoni sulla trequarti: la punta offensiva dovrebbe essere Durosinimi. Molto probabilmente, invece, per il Milan dovrebbe ritornare dal 1' Rafael Leao. Sulla mediana, ancora Adrien Rabiot a comandare i Diavoli.
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hiljemark.
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. All. Allegri.
