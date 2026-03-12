La sfida NBA tra Pistons e Grizzlies si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 00:30. I Pistons cercano una vittoria davanti al proprio pubblico per migliorare il rendimento stagionale e trovare maggiore continuità, mentre i Grizzlies puntano a un successo in trasferta per consolidare la propria posizione e restare competitivi nella conference.