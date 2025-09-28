Pittsburgh-Minnesota: dove vedere la NFL in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Pittsburgh-Minnesota: il match divisionale tra Steelers e Vikings è in programma domenica 28 settembre al Croke Park di Dublino

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 03:00

La Week 4 di NFL prosegue con la sfida del Croke Park di Dublino, Pittsburgh-Minnesota. Sia gli Steelers, sia i Vikings sono reduci entrambi da una vittoria, rispettivamente contro New England Patriots e Cincinnati Bengals. Scopri dove vedere la NFL in Diretta TV e in Streaming Gratis.

Dove vedere Pittsburgh-Minnesota in diretta TV e in streaming LIVE — PITTSBURGH MINNESOTA STEELERS VIKINGS DIRETTA STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Pittsburgh-Minnesota GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Pittsburgh-Minnesota in diretta streaming. La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 15:30, sarà trasmessa anche su DAZN.

Qui Pittsburgh — I Pittsburgh Steelers sbarcano a Dublino con il vento in poppa, reduci da una vittoria solida sui New England Patriots (21-14). A guidarli è stato Aaron Rodgers, che ha scritto un’altra pagina di storia personale lanciando il suo 510º touchdown in carriera, superando Brett Favre e issandosi al quarto posto nella classifica all–time dei passaggi vincenti. La squadra della Pennsylvania si presenta quindi con fiducia e con la voglia di confermarsi davanti a un pubblico che si preannuncia infuocato.

Qui Minnesota — I Minnesota Vikings, dal canto loro, hanno impressionato nell’ultimo turno travolgendo i Cincinnati Bengals con un netto 48-10. La difesa, guidata da uno straordinario Isaiah Rodgers, ha mostrato una compattezza storica, mentre in attacco Jordan Mason ha orchestrato un gioco bilanciato e devastante.I Vichinghi arrivano quindi a Dublino con entusiasmo e con la convinzione di poter scrivere la storia come prima squadra NFL a vincere in Irlanda.