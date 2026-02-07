Platense-Indipendiente: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Platense-Indipendiente in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Il prossimo incontro tra Platense e CA Independiente Avellaneda si terrà il 8 febbraio 2026 alle ore 21:00 come parte della Liga Profesional argentina

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Platense-Indipendiente in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie A argentina.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Platense-Indipendiente nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Platense ha partecipato a 10 partite della Liga Profesional nella stagione in corso, ottenendo 2 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi. In casa, Platense ha ottenuto 3 vittorie su 5 partite giocate. Attualmente occupa la 2ª posizione in classifica.

Le statistiche di gol segnati e subiti per Platense sono rispettivamente 11 e 13, con una differenza reti di -2. Quando gioca in casa, la squadra segna in media 37,5 minuti e c'è una probabilità del 70% che entrambe le squadre segnino durante le partite casalinghe.

Anche CA Independiente Avellaneda ha giocato 10 partite nella Liga Profesional di questa stagione. In trasferta ha ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, segnando 7 gol e subendo 8, con una differenza reti di -1. Attualmente la squadra occupa la 9ª posizione in classifica.

Quando gioca in trasferta, CA Independiente Avellaneda ha visto entrambe le squadre segnare nel 40% delle partite. In media, la squadra impiega 60 minuti per trovare la rete in trasferta.