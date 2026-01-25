Monday Night argentino tra Platense e Instituto, due formazioni ancora in cerca di certezze. I padroni di casa vogliono interrompere una lunga striscia senza vittorie

Stefano Sorce 25 gennaio - 18:26

La notte del calcio argentino propone una sfida dal sapore tattico e nervoso. Platense-Instituto si affrontano nel Monday Night della Primera División con l’obiettivo di muovere una classifica ancora cortissima e trovare segnali di crescita dopo un avvio di campionato complicato.

Dove vedere Platense-Instituto in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Platense-Instituto in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Platense ha iniziato la stagione con un pareggio senza reti sul campo dell’Unión, un risultato che fotografa bene il momento del Calamar. La squadra di Walter Zunino fatica a trovare la via del gol e arriva a questo appuntamento con una striscia di dieci partite consecutive senza vittorie in campionato (6 sconfitte e 4 pareggi). I numeri offensivi sono modesti: appena 0,5 gol di media a partita nonostante un buon volume di gioco e una percentuale di possesso superiore al 53%.

Situazione leggermente migliore per l’Instituto, che però arriva da una sconfitta interna di misura contro il Vélez Sarsfield. La squadra di Daniel Oldrá ha comunque mostrato equilibrio nelle ultime settimane: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime dieci gare, con una difesa solida (meno di un gol subito a partita di media) ma un attacco ancora poco continuo.

Le probabili formazioni di Platense-Instituto — Il Platense dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 ordinato. Borgogno tra i pali, difesa con Saborido, Vázquez, Raggio e Tomás Silva. In mediana Amarfil e Bussio, mentre sulla trequarti agiranno Mainero, Zapiola e Gauto, a supporto della punta Leonardo Heredia.

L’Instituto risponde con un 3-4-2-1 compatto. Roffo in porta, terzetto difensivo formato da Mosevich, Galván e Alarcón. Sulle corsie Cerato e Diego Sosa, con Moyano e Méndez in mezzo al campo. Alle spalle di Franco Jara si muoveranno Jhon Córdoba e Alex Luna.

Platense (4-2-3-1): Borgogno; Saborido, I. Vázquez, Raggio, Tomás Silva; Amarfil, Bussio; Mainero, Zapiola, Gauto; Heredia

Instituto (3-4-2-1): Roffo; Mosevich, Galván, Alarcón; Cerato, Moyano, Méndez, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara.

