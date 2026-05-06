Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, allo scoccare della mezzanotte italiana, l’Estadio Ciudad de Vicente López diventerà il teatro di una sfida pesantissima per il destino del Gruppo di Copa Libertadores. Platense e Penarol arrivano a questo appuntamento con stati d’animo completamente diversi: gli argentini cercano continuità e punti qualificazione, mentre gli uruguaiani si giocano praticamente una delle ultime possibilità per restare vivi nella competizione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PLATENSE-PENAROL CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Platense continua a confermarsi squadra fastidiosa, ordinata e molto difficile da affrontare soprattutto davanti al proprio pubblico. Le gare degli argentini raramente diventano spettacolari o ricche di gol, ma proprio questa capacità di controllare ritmi e spazi sta diventando l’arma principale della squadra.

Molto più complicata invece la situazione del Penarol, ancora senza vittorie nelle ultime uscite e con una squadra che fatica sia mentalmente che offensivamente. Gli uruguaiani arrivano sotto pressione e con pochissimo margine d’errore.

Le probabili formazioni di Platense-Peñarol

Il Platense dovrebbe confermare una struttura molto equilibrata, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze rapide. La squadra argentina proverà a mantenere ritmi bassi e compattezza tra i reparti, sfruttando la qualità di Taborda sulla trequarti e i movimenti offensivi di Martínez. In mezzo al campo Gómez e Herrera avranno il compito di dare equilibrio e protezione alla difesa.

Situazione molto più delicata invece per il Penarol, ancora senza vittorie nelle ultime uscite. Gli uruguaiani dovrebbero affidarsi ai giocatori più esperti per tentare di restare vivi nella corsa qualificazione. In difesa spazio alla coppia Coelho-Menosse, mentre davanti Batista sarà supportato dalla velocità di Cabrera e Fernández sugli esterni offensivi.

Platense: 4-2-3-1: Cozzani; Morgantini, Vázquez, Salomón, Silva; Gómez, Herrera; Schor, Taborda, Pellegrino; Martínez.

Penarol: 4-3-3: De Amores; Milans, Coelho, Menosse, Olivera; Hernández, García, Sosa; Cabrera, Batista, Fernández.

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