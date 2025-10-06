La grande caccia ai Los Angeles Dodgers è iniziata con Toronto Blue Jays e Milwaukee Brewers che hanno chiuso la stagione come teste di serie in AL e NL. Ecco come vedere tutti i match dei playoff MLB 2025 in live streaming.

Marco Perciabosco 6 ottobre - 11:37

Se sul ghiaccio americano sta per iniziare la nuova stagione di NHL, sui diamanti a stelle e strisce si entra nella fase calda della stagione ovvero quella dei playoff MLB 2025 con i Los Angeles Dodgers a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Con Bet365 puoi seguire tutte le partite dei playoff della Major League Baseball GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere i playoff MLB 2025 in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di tutti i match dei playoff MLB è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta le sfide dei playoff MLB direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis tutte le partite sui diamanti americani in diretta live. Puoi guardare la MLB anche su Sky Sport ma in quel caso il brodcaster satellitare darà il diretta solo alcuni match selezionati a differenza di Bet365 che ha invece i diritti dell'intera stagione.

Com'è andata la regular season? — In American League il primo posto è andato ai Toronto Blue Jays con 94 vittorie e 68 sconfitte grazie anche alla miglior media battuta del 26,5%. Nella stessa conference hanno staccato il pass per i playoff, in ordine di classifica, Houston, Cleveland, i vice campioni dei NY Yankees, Boston e Detroit. Nella National League invece exploit dei Milwaukee Brewers primi in asosluto con un record di 97-65 seguiti in ordine da Philadelphia, dai campioni in carica dei Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, San Diego e Cincinnati.

I migliori giocatori della stagione — I lanciatori degli Yankees hanno dominato sia nella classifica della media battuta con Aaron Judge al 33,1% sia nelle vittoria come partenti con Max Fried che ne ha totalizzate 19 anche. Sempre restando alle statistiche sul monte di lancio, la miglior ERA l'ha ottenuta Paul Skenes di Pittsburgh con 1,97 mentre Gareth Crochet di Boston ha oottenuto il maggior numero si strikeout (255). Cal Raleigh di Seattle è stato il recordman di home run con 60 fuoricampo mentre Bobby Witt di Kansas City è quello che ha messo a segno più colpi, ben 184. Jose Caballero, passato in stagione da Tampa agli Yankees è stato il leader delle basi rubate (49)

Il tabellone dei playoff MLB 2025 — Tre delle quattro wild cards in programma hanno visto la vittoria della squadra che aveva il fattore campo nella serie mentre ha fatto clamore l'uscita di scena anzitempo di Cleveland contro Detroit. Nel secondo turno di playoff le serie sono tutte in corsa: Toronto-NY Yankees 2-0, Satttle-Detroit 1-1, Milwaukee-Chicago Cubs 1-0 e Philadelphia-LA Dodgers 0-1.