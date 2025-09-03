Polonia-Belgio, dove vedere l’EuroBasket in diretta tv ed in streaming LIVE

La Spodek Arena di Katowice ospita giovedì 4 settembre (20:30) la sfida tra polacchi e belgi, valida per il Girone D di EuroBasket 2025. Scopriamo dove vedere il match in streaming live gratuitamente

Stefano Sorce 3 settembre - 21:44

Giovedì 4 settembre alle 20:30, la Spodek Arena di Katowice sarà teatro di una partita che può decidere le sorti del Girone D di EuroBasket 2025. La Polonia, padrona di casa, affronta il Belgio in una sfida che vale molto di più di due punti in classifica: per gli uomini di Igor Milicic è l’occasione per blindare la qualificazione agli ottavi e provare a scalare posizioni nel gruppo, mentre per i “Belgian Lions” rappresenta l’ultima chiamata per restare aggrappati al torneo.

Dove vedere Polonia-Belgio in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Polonia-Belgio in programma il 4 settembre alle ore 20.30, che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la partita sarà disponibile anche su Sky Sport, Dazn e sulle applicazioni streaming SkyGo, Dazn e NowTv.

Il momento delle due squadre — Il cammino delle due nazionali è stato molto diverso. La Polonia ha iniziato l’Europeo con il piede giusto, sorprendendo la Slovenia all’esordio (105-95) e superando anche Islanda e Israele in volata. La sconfitta con la Francia (83-76) ha frenato l’entusiasmo, ma non ha cancellato le certezze di una squadra che davanti al proprio pubblico sa accendersi e trovare energie extra nei momenti chiave.

Il Belgio, al contrario, vive una fase complicata. Dopo il successo iniziale con l’Islanda (71-64), sono arrivate due battute d’arresto pesanti: contro la Slovenia (86-69) e soprattutto contro Israele (92-89), che ha messo i belgi spalle al muro. Servirà una prestazione di carattere, fatta di difesa aggressiva e ritmo alto, per sperare di ribaltare i pronostici e giocarsi fino all’ultimo la qualificazione.

Sul piano tecnico, la Polonia può contare sulla solidità del suo gruppo e sull’esperienza di giocatori abituati a reggere la pressione. I belgi rispondono con talento diffuso ma discontinuità, e dovranno trovare in leader come Manu Lecomte e Ismael Bako la scintilla per restare vivi. In palio non c’è solo un posto agli ottavi, ma anche la prospettiva di un tabellone più favorevole. Per la Polonia si tratterebbe di confermare la crescita di una nazionale che, spinta dal calore di Katowice, sogna di ripetere le imprese del passato recente. Per il Belgio, invece, questa è una finale anticipata: vincere per restare a galla, perdere significherebbe tornare a casa troppo presto.

I probabili quintetti base di Polonia-Belgio — POLONIA: Balcerowski, Dziewa, Loyd, Pluta, Ponitka. Allenatore: Milicic.

BELGIO: Bako, Lecomte, Mwema, Schwartz, Vanwjin. Allenatore: Gjergja.