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La Serie B brasiliana propone la sfida tra Ponte Preta-Botafogo SP, in programma nella notte tra lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno alla mezzanotte italiana. Una gara molto importante in chiave salvezza, con la Ponte Preta diciannovesima a quota 7 punti e il Botafogo SP diciassettesimo con 9 punti.
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Il momento delle due squadreLa Ponte Preta arriva a questa sfida con la necessità di conquistare punti fondamentali per uscire dalle ultime posizioni della classifica. Giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un'opportunità importante per invertire la rotta e rilanciare la propria stagione.
Il Botafogo SP si presenta invece con due punti di vantaggio sugli avversari e l'obiettivo di allungare ulteriormente sulla zona retrocessione. Gli ospiti cercheranno di sfruttare il momento delicato della Ponte Preta per ottenere un risultato positivo lontano da casa.
Le probabili formazioni di Ponte Preta-Botafogo SPLe formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d'inizio. Ad ogni modo è possibile già delineare per sommi capi quali potrebbero essere gli undici iniziali.
Ponte Preta: da definire.
Botafogo-SP (4-2-3-1): Souza, Patron, Vilar, Da Silva, Jeferson, Maciel, Bispo, Nem, Dramisino, Barros, Queiroz. Allenatore: Ivan Izzo.
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