Pontedera-Bra Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Pontedera–Bra apre la domenica del Girone B di Serie C con uno scontro diretto che ha il peso di una vera e propria ultima chiamata salvezza. I toscani sono ultimi con 19 punti dopo 33 giornate, staccati di 7 lunghezze proprio dal Bra, e hanno bisogno di accorciare per tenere vive le speranze playout. Il momento però non aiuta: nelle ultime cinque gare il Pontedera ha raccolto appena 2 pareggi e 3 sconfitte, senza mai vincere.