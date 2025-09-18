L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 20:32)

La Serie C torna in campo e domani sera alle ore 20:30 andrà in scena per il girone B la sfida tra Pontedera e Campobasso. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Pontedera-Campobasso in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Pontedera e Campobasso in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Le due squadre si trovano attualmente in posizioni di classifica inferiori rispetto agli obiettivi stagionali: il Pontedera occupa la sedicesima piazza, mentre il Campobasso è tredicesimo, entrambe con un bottino di 4 punti. Nonostante ottimi lampi mostrati manca concretezza nelle due squadre, negli ospiti spicca la stella di Vito Leonetti, trascinatore della squadra ed ex bomber di Turris e Team Altamura tra le tante.

La formazione toscana, guidata da Leonardo Menichini, ha dato segnali di miglioramento, in particolare dopo il recente successo per 2-1 contro il Rimini, risultato che potrebbe aver portato nuova fiducia all’interno dello spogliatoio. Al contrario, il Campobasso di Luciano Zauri fatica a trovare continuità, e la sconfitta casalinga contro l’ASD Pineto Calcio ha messo in luce le difficoltà della squadra quando gioca lontano dalle mura amiche.

Le probabili formazioni di Pontedera-Campobasso — PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Pretato, Vona, Migliardi; Ladinetti, Manfredonia; Polizzi, Faggi, Ianesi; P.Vitali.

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Gala, Brunet, Di Livio; Bifulco, Padula, Leonetti.