La Serie C torna in campo e domani sera alle ore 20:30 andrà in scena per il girone B la sfida tra Pontedera e Campobasso. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.
Pontedera-Campobasso: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Scopriamo dove vedere il match tra Pontedera e Campobasso in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.
Il momento delle due squadre—
Le due squadre si trovano attualmente in posizioni di classifica inferiori rispetto agli obiettivi stagionali: il Pontedera occupa la sedicesima piazza, mentre il Campobasso è tredicesimo, entrambe con un bottino di 4 punti. Nonostante ottimi lampi mostrati manca concretezza nelle due squadre, negli ospiti spicca la stella di Vito Leonetti, trascinatore della squadra ed ex bomber di Turris e Team Altamura tra le tante.
La formazione toscana, guidata da Leonardo Menichini, ha dato segnali di miglioramento, in particolare dopo il recente successo per 2-1 contro il Rimini, risultato che potrebbe aver portato nuova fiducia all’interno dello spogliatoio. Al contrario, il Campobasso di Luciano Zauri fatica a trovare continuità, e la sconfitta casalinga contro l’ASD Pineto Calcio ha messo in luce le difficoltà della squadra quando gioca lontano dalle mura amiche.
Le probabili formazioni di Pontedera-Campobasso—
PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Pretato, Vona, Migliardi; Ladinetti, Manfredonia; Polizzi, Faggi, Ianesi; P.Vitali.
CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Gala, Brunet, Di Livio; Bifulco, Padula, Leonetti.
