C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di sabato 27 settembre. Valevole per il girone B andrà in scena la sfida tra la Pontedera e Forlì. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio.
SERIE C
Pontedera-Forlì: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Pontedera-Forlì in diretta TV e in streaming LIVE—
Con Bet365 puoi guardare Pontedera-Forlì GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Il momento delle due squadre—
Il Pontedera occupa attualmente la 17ª posizione in classifica con soli 4 punti, frutto di un cammino complicato nelle prime sei giornate: una sola vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. La squadra ha evidenziato importanti lacune difensive, avendo incassato 12 gol a fronte di appena 4 segnati. Questo squilibrio tra i reparti ha contribuito a una fase critica, aggravata dai risultati deludenti ottenuti tra le mura amiche, dove è arrivato un solo successo e due battute d’arresto.
Situazione decisamente più positiva per il Forlì FC, attualmente 9° con 9 punti conquistati grazie a tre vittorie e tre sconfitte. La formazione romagnola ha mostrato maggiore efficacia in fase offensiva, andando a segno 6 volte e mantenendo una buona tenuta difensiva con soli 5 gol subiti. Le prestazioni in trasferta sono state altalenanti, con una vittoria e due sconfitte, ma il netto successo casalingo per 3-1 contro la Vis Pesaro nell’ultima giornata lascia intravedere segnali incoraggianti e una crescente fiducia nei propri mezzi.
Le probabili formazioni di Pontedera-Forlì—
PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi; Nabian.
FORLÌ (4-4-2): Manetti; Saporetti; Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza, Saporetti; Manuzzi, Petrelli
