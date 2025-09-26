Pontedera-Forlì: diretta TV e streaming LIVE del match

L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 26 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 15:17)

C'è anche la Serie C nel ricchissimo menù di sabato 27 settembre. Valevole per il girone B andrà in scena la sfida tra la Pontedera e Forlì. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio.

Dove vedere Pontedera-Forlì in diretta TV e in streaming LIVE — Con Bet365 puoi guardare Pontedera-Forlì GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo rapido e intuitivo. Il servizio è disponibile senza costi sia per chi possiede già un account sia per i nuovi utenti: basta aprire un profilo tramite il link dedicato, effettuare un versamento minimo di 5 euro e potrai accedere non solo all’ampia selezione di match trasmessi da Bet365, ma anche a un ricco set di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori. Perfetto per seguire e analizzare ogni fase della partita.

Il momento delle due squadre — Il Pontedera occupa attualmente la 17ª posizione in classifica con soli 4 punti, frutto di un cammino complicato nelle prime sei giornate: una sola vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte. La squadra ha evidenziato importanti lacune difensive, avendo incassato 12 gol a fronte di appena 4 segnati. Questo squilibrio tra i reparti ha contribuito a una fase critica, aggravata dai risultati deludenti ottenuti tra le mura amiche, dove è arrivato un solo successo e due battute d’arresto.

Situazione decisamente più positiva per il Forlì FC, attualmente 9° con 9 punti conquistati grazie a tre vittorie e tre sconfitte. La formazione romagnola ha mostrato maggiore efficacia in fase offensiva, andando a segno 6 volte e mantenendo una buona tenuta difensiva con soli 5 gol subiti. Le prestazioni in trasferta sono state altalenanti, con una vittoria e due sconfitte, ma il netto successo casalingo per 3-1 contro la Vis Pesaro nell’ultima giornata lascia intravedere segnali incoraggianti e una crescente fiducia nei propri mezzi.

Le probabili formazioni di Pontedera-Forlì — PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi; Nabian.

FORLÌ (4-4-2): Manetti; Saporetti; Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza, Saporetti; Manuzzi, Petrelli