Pontedera-Gubbio 
Per la ventiseiesima giornata dal Gruppo B di Serie C, scendono in campo Pontedera e Gubbio. Allo Stadio Ettore Mannucci le due formazioni scenderanno in campo domani, domenica 15 febbraio, alle 17:30. Leggi l'articolo per scoprire come guardare la partita.

Dove vedere Pontedera-Gubbio in diretta TV e streaming gratis

Pontedera-Gubbio sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

    • Il momento delle due squadre

    Il Pontendera affronta decisamente l'avversario sbagliato nel momento sbagliato. I padroni di casa della prossima sfida, infatti, occupano il gradino più basso del Gruppo B e nelle ultime cinque partite hanno raccolto soltanto due punti. In stagione, invece, hanno vinto soltanto tre partite. Discorso diametralmente opposto per il Gubbio, che h iniziato il 2026 nel migliore dei modi e sta guadagnando settimana dopo settimana posizioni in classifica. Con le quattro vittorie nelle ultime cinque partite, gli ospiti sono sicuramente i favoriti per il match di domenica.

    Le probabili formazioni di Pontedera-Gubbio

    La squadra di casa si presenta con un folto centrocampo, a sostegno della difesa a tre e supporto delle due punte Buffon e Yeboah. La formazione di Di Carlo risponde con lo stesso modulo, in cui i riferimenti offensivi saranno probabilmente La Mantia e Minta.

    Pontedera (3-5-2): Saracco; Leo, Piana, Sapola; Cerretti, Manfredonia, Caponi, Raychev, Mbambi; Buffon, Yeboah.

    GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Zallu, Varone, Rosaia, Saber, Murru; La Mantia, Minta.

