Non perdere Pontedera-Gubbio: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 18:32)

Per la ventiseiesima giornata dal Gruppo B di Serie C, scendono in campo Pontedera e Gubbio. Allo Stadio Ettore Mannucci le due formazioni scenderanno in campo domani, domenica 15 febbraio, alle 17:30. Leggi l'articolo per scoprire come guardare la partita.

Dove vedere Pontedera-Gubbio in diretta TV e streaming gratis — Pontedera-Gubbio sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — Il Pontendera affronta decisamente l'avversario sbagliato nel momento sbagliato. I padroni di casa della prossima sfida, infatti, occupano il gradino più basso del Gruppo B e nelle ultime cinque partite hanno raccolto soltanto due punti. In stagione, invece, hanno vinto soltanto tre partite. Discorso diametralmente opposto per il Gubbio, che h iniziato il 2026 nel migliore dei modi e sta guadagnando settimana dopo settimana posizioni in classifica. Con le quattro vittorie nelle ultime cinque partite, gli ospiti sono sicuramente i favoriti per il match di domenica.

Le probabili formazioni di Pontedera-Gubbio — La squadra di casa si presenta con un folto centrocampo, a sostegno della difesa a tre e supporto delle due punte Buffon e Yeboah. La formazione di Di Carlo risponde con lo stesso modulo, in cui i riferimenti offensivi saranno probabilmente La Mantia e Minta.

Pontedera (3-5-2): Saracco; Leo, Piana, Sapola; Cerretti, Manfredonia, Caponi, Raychev, Mbambi; Buffon, Yeboah.

GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Zallu, Varone, Rosaia, Saber, Murru; La Mantia, Minta.