Pontedera-Perugia: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Pontedera-Perugia in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:35)

Domenica 2 novembre 2025, alle 17:30, il Pontedera ospita l’AC Perugia Calcio al “Mannucci” per una sfida dal peso specifico altissimo nel Girone B di Serie C. Entrambe le squadre cercano una scossa in una stagione finora al di sotto delle aspettative, e i tre punti in palio potrebbero cambiare il volto della loro classifica. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Pontedera-Perugia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Pontedera-Perugia: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — PONTEDERA PERUGIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Pontedera-Perugia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Pontedera e Perugia.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Pontedera-Perugia” nella sezione Live Streaming.

Qui Pontedera — Il Pontedera vive un momento altalenante ma in leggera ripresa. I granata occupano la 15ª posizione con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. La squadra di Leonardo Menichini ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime settimane, trovando maggiore equilibrio e concretezza in attacco.

Tuttavia, la difesa resta un punto debole, 21 reti subite in 11 giornate, e la sfida con il Perugia rappresenta un’occasione importante per confermare i progressi e allontanarsi dalla zona playout.Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo: il Pontedera ha ottenuto 2 successi nelle ultime 3 gare casalinghe, e conta sul proprio pubblico per dare continuità ai risultati.

Qui Perugia — Periodo complicato invece per l’AC Perugia Calcio, penultimo con soli 6 punti. La formazione di Giovanni Tedesco fatica a trovare una propria identità e, soprattutto, risultati lontano dal “Curi”, dove ha collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte. L’attacco biancorosso non decolla (8 gol segnati), mentre la retroguardia continua a concedere troppo (17 subiti).La sfida di Pontedera arriva in un momento delicatissimo: il gruppo ha bisogno di una reazione immediata per non sprofondare ulteriormente in classifica e mantenere vive le speranze di salvezza diretta.

Pontedera-Perugia, probabili formazioni — PERUGIA(3-5-2): Gemello; Nwanege, Riccardi, Tozzuolo; Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai; Montevago, Giardino. Allenatore: Giacomo Tedesco

PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye, Pretato, Paolieri; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Vitali, Ianesi; Andolfi. Allenatore: Leonardo Menichini.

Non perderti la Serie C: segui LIVE Pontedera-Perugia, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.