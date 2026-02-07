Lo streaming gratis della gara di campionato Pontedera-Ternana: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio - 09:00

Il Girone B di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 12:30 la sfida tra Pontedera e Ternana, un match che mette di fronte due squadre con esigenze diverse ma entrambe alla ricerca di punti preziosi. I padroni di casa occupano il diciannovesimo posto con 15 punti e sono chiamati a una reazione per non scivolare ulteriormente in classifica, mentre gli ospiti si presentano da noni a quota 29, con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona playoff.

Hai tre possibilità per guardare Pontedera-Ternana in streaming gratis:

Dove vedere Pontedera-Ternana in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Pontedera-Ternana è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che permette di seguire la partita senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Il momento delle due squadre — Il Pontedera, diciannovesimo con 15 punti, sta attraversando una fase delicata della stagione. La squadra di Leonardo Menichini fatica a trovare continuità e ha bisogno di risultati immediati per restare agganciata alla corsa salvezza. In casa l’atteggiamento sarà inevitabilmente aggressivo, con l’obiettivo di sfruttare ogni occasione disponibile.

La Ternana, nona a 29 punti, arriva a questo appuntamento con l’intenzione di rilanciarsi dopo una serie di prestazioni altalenanti. La formazione di Fabio Liverani punta su una buona solidità complessiva e su una gestione attenta dei momenti della gara, consapevole che un successo potrebbe riaprire scenari interessanti in ottica playoff.

Le probabili formazioni di Pontedera-Ternana — Il Pontedera dovrebbe confermare il 3-4-1-2, un sistema che privilegia la compattezza difensiva e consente di lavorare tra le linee con un trequartista alle spalle delle due punte. L’idea sarà quella di mantenere equilibrio e densità centrale, provando a colpire soprattutto nelle transizioni.

La Ternana risponde con il 5-3-2, modulo orientato alla solidità e al controllo degli spazi. La linea difensiva a cinque garantisce copertura, mentre il centrocampo ha il compito di dare ordine e supportare le due punte, chiamate a sfruttare le occasioni create sugli sviluppi della manovra.

Pontedera (3-4-1-2): Biagini, Vona, Pretato, Corradini, Perretta, Ladinetti, Manfredonia, Bassanini, Scaccabarozzi, Ianesi, Vitali. Allenatore: Leonardo Menichini

Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani