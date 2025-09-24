Port Vale-Arsenal: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 11:47)

Nell'infrasettimanale del calcio europeo c'è anche la Carabao Cup. In Inghilterra, il pallone non si ferma mai e oggi mercoledì 24 settembre alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Port Vale e Arsenal.

Il momento delle due squadre — Anche per l’Arsenal c’è un impegno in trasferta contro una squadra di terza divisione in Carabao Cup, ma con una differenza: il Port Vale versa in condizioni di classifica decisamente peggiori. I Valiants, neopromossi dalla League Two, avevano iniziato la stagione con una serie di sconfitte prima di ritrovare equilibrio e conquistare due successi consecutivi contro Exeter City e Mansfield.

Nell’annata 2023-24 la formazione inglese riuscì ad arrivare fino ai quarti di finale della competizione, complice un calendario favorevole, ma il pubblico non ha dimenticato quell’impresa. È quindi lecito attendersi un Vale Park gremito e carico di entusiasmo per la sfida di mercoledì sera.

Le probabili formazioni di Port Vale-Arsenal — Port Vale (3-5-2): Gauci; Hall, Debrah, Humphreys; Gordon, Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers; Paton, Cole. Allenatore: Moore.

Arsenal (4-3-3): Kepa; White, Lewis-Skelly, Mosquera, Hincapié; Nwaneri, Nørgaard, Eze; Madueke, Trossard, Martinelli. Allenatore: Arteta.