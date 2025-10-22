Portland-Minnesota: dove vedere la NBA in Tv e in Streaming LIVE

Segui Portland-Minnesota: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NBA in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

La stagione NBA 2025/26 prosegue con una sfida intrigante al Moda Center di Portland, dove i Minnesota Timberwolves fanno visita ai Trail Blazers nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre (palla a due alle 04:00 italiane).

Due squadre agli antipodi per obiettivi e maturità tecnica: Minnesota, reduce da una stagione da protagonista e con ambizioni da titolo, e Portland, giovane e affamata, in piena fase di costruzione ma pronta a sorprendere.

Qui Portland Blazers — I Portland Trail Blazers si presentano invece al via di una stagione di transizione, con un roster rinnovato e guidato dall’energia dei più giovani. Dopo aver mancato i playoff, la squadra di Chauncey Billups ha chiuso il 2024/25 con segnali incoraggianti, tra cui la vittoria casalinga sui Lakers (109-81) che ha mostrato carattere e crescita collettiva.

Nelle ultime dieci gare, Portland ha collezionato 4 vittorie e 6 sconfitte, con 110 punti segnati di media, ma anche una difesa ancora fragile (112 subiti). La crescita di Shaedon Sharpe e l’impatto del nuovo arrivato Deni Avdija rappresentano le basi su cui costruire il futuro: entrambi hanno mostrato miglioramenti notevoli in fase offensiva, mentre Donovan Clingan si sta imponendo come nuovo riferimento sotto le plance, con oltre 10 rimbalzi a partita.

Portland non parte favorita, ma in casa ha spesso dimostrato di mettere in difficoltà anche le big, grazie al ritmo alto e a un pubblico sempre infuocato.

Qui Minnesota Timberwolves — I Timberwolves arrivano a questo debutto stagionale dopo un’annata da ricordare, chiusa solo alle Finali di Conference contro gli Oklahoma City Thunder. Un traguardo che ha confermato la crescita del gruppo guidato da Chris Finch, basato su una difesa fisica e un attacco costruito intorno a Anthony Edwards, ormai riconosciuto come una delle stelle emergenti più complete della lega.

Negli ultimi dieci incontri ufficiali tra playoff e preseason, Minnesota ha registrato 5 vittorie e 5 sconfitte, segnando in media quasi 110 punti a partita, con 47% al tiro e una difesa sempre efficace, capace di concedere poco più di 109 punti di media agli avversari.

Accanto a Edwards, spiccano le certezze di Rudy Gobert, dominante sotto canestro (oltre 10 rimbalzi di media), e l’arrivo di Julius Randle, che aggiunge peso offensivo e esperienza nei momenti chiave. La missione dei Wolves è chiara: fare un passo in più rispetto alla scorsa stagione e candidarsi come vera anti-Denver.

I probabili quintetti di Portland-Minnesota — PORTLAND BLAZERS, probabile rooster titolare: Avdija, Grant, Clingan, Holiday, Sharpe. Coach: Chauncey Billups

MINNESOTA TIMBERWOLVES, probabile rooster titolare: McDaniels, Randle, Robert, Edwards, Conley. Coach: Chris Finch

